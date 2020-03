Las cinco tendencias que están transformando el sector de los Smart Buildings La predicción del comportamiento, el concepto “Gemelo Digital” o la eficiencia energética serán algunas de las claves del sector en los próximos años Redacción Siglo XXI

jueves, 12 de marzo de 2020, 09:34 h (CET) El desarrollo de los edificios inteligentes está marcando el futuro de nuestras ciudades y la manera que tenemos de interactuar con la tecnología. Sólo en 2022, los Smart Buildings tendrán 483 millones de dispositivos conectados a nivel mundial. Un aumento anual promedio del 33% respecto a los 151 millones de dispositivos conectados instalados en este sector en 2018, según el último informe de Berg Insight.



Como consecuencia de esta tendencia, expertos de Johnson Controls Building Technologies & Solutions han identificado los cinco desarrollos tecnológicos que van a marcar el mercado de los Smart Buildings en los próximos años:



Predicción del comportamiento

Según MarketsandMarkets, el sector de los edificios inteligentes facturará en 2020 105.000 millones, lo que representa un aumento medio anual de casi un 12%. Un crecimiento directamente ligado al desarrollo del IoT y al crecimiento de la Inteligencia Artificial que está permitiendo un uso más inteligente de los espacios de los edificios. Soluciones basadas en estas tecnologías como Central Plant Optimization (CPO) permiten realizar controles predictivos para optimizar los costes de las operaciones del edificio en función del pronóstico de rendimiento con el objetivo de trabajar siempre en el punto ideal de funcionamiento.



Gemelos Digitales

Este concepto tecnológico consiste en la réplica virtual de un producto, servicio o proceso que consigue simular el comportamiento de su “gemelo” físico. A la hora de empezar el diseño de un edificio, el gemelo digital es capaz de analizar toda la información generada desde el sistema de gestión del edificio, los datos de sistemas de HVAC, la iluminación, los sistemas antiincendios, seguridad, así como datos sobre los activos del edificio y las personas que lo usan, como inquilinos, ocupantes, personal del edificio, visitantes y otros roles. Y es que, según Gartner, en 2021 la mitad de las compañías industriales gozará de gemelos digitales, ayudándoles a aumentar su eficacia en un 10%.



Mayor foco en las personas La consolidación y estandarización de los edificios inteligentes se basará, no solo en la búsqueda de eficiencia energética, si no en la protección de las personas. Uno de los mayores problemas que han sufrido los grandes entornos edificados a lo largo de los últimos 20 años ha sido el “Síndrome del Edificio Enfermo”, término que describe situaciones en las que los ocupantes de un edificio presentan problemas de salud que desaparecen al abandonar el edificio (dolor de cabeza, picor de ojos, náusea etc.) y que son causa de un mal filtrado del aire y una gestión inadecuada de la climatización. Como solución a estos problemas surgen los paneles de control HVAC (Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado en sus siglas en inglés) que consiguen reducir costes innecesarios a la vez que garantizan la protección de los dispositivos inteligentes del sistema.



Eficiencia Energética

Actualmente los edificios consumen el 47% de la energía en el mundo y aproximadamente la mitad del gasto energético proviene de las enfriadoras, por esta razón, mantener el rendimiento de las enfriadoras se convierte en una tarea elemental. Con el objetivo de paliar este problema han surgido soluciones como la Smart Connected Chiller (SCC). Esta solución permite una conexión segura que envía todos los datos de la enfriadora a una base de datos de alta seguridad en la nube, permitiendo, entre otras cosas, realizar un mantenimiento proactivo de los elementos básicos de la enfriadora, pudiendo reducir el consumo energético hasta un 35%.



Integración total

Los edificios necesitan de un "cerebro" que permita una gestión de los subsistemas que componen la edificación. Aquí es donde entra en juego el BMS (Building Management System), un sistema de gestión de los sistemas que permite una supervisión y control total de las diferentes partes del edificio. Este concepto define la automatización integral de inmuebles con alta tecnología. Sistemas de automatización de edificios como Metasys son fundamentales para lograr la mayor eficiencia energética, soluciones que integren los sistemas de climatización, iluminación, afluencia, ascensores, seguridad y protección contra-incendios en una única plataforma. Y de esta manera reunir toda la información necesaria para poder tomar decisiones más inteligentes y seguras, y al mismo tiempo, aumentar el confort, la seguridad y la productividad de los ocupantes.

