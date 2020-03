Easypromos cumple 10 años ayudando a las marcas a crear sorteos y promociones online Comunicae

jueves, 12 de marzo de 2020, 07:00 h (CET) La plataforma es pionera en su ámbito y compite a nivel internacional. Cuenta con más de 30.000 clientes en 155 países Easypromos celebra su 10º aniversario este marzo, una década que le ha permitido convertirse en una de las principales plataformas a nivel global en cuanto a la creación y gestión de campañas digitales en redes sociales. La empresa se fundó en 2010 con el objetivo de crear una solución tecnológica dentro de Facebook que permitiese a las empresas conectar con los usuarios a través de concursos y promociones.

Diez años después esta apuesta se mantiene firme, segura y también al alza, ya que se ha extendido a todas las redes sociales y a cualquier ámbito digital. Actualmente, las campañas promocionales e interactivas ya forman parte de todas las estrategias de marketing digital de cualquier empresa, y Easypromos ofrece 31 aplicaciones que ayudan a las marcas a crear juegos y concursos para sus seguidores.

“Lo que más me emociona de estos 10 años es tener hoy más ilusión que la que tuve al publicar la primera app en Facebook en el 2010. Esta ilusión es el motor que necesitas en el día a día, que juntamente con el equipo que somos, nos hace sentir imparables”, señala Carles Bonfill, co-fundador y CEO de Easypromos.

La demanda de promociones y concursos en medios digitales ha aumentado estos últimos años, lo que ha generado un crecimiento acelerado de la compañía a nivel mundial. Actualmente cuenta con más de 30.000 clientes, de diferentes sectores económicos y repartidos en 155 países.

La evolución de la plataforma se ha basado en 5 ejes: fiabilidad tecnológica, seguridad de los datos, facilidad de uso, innovación constante y soporte al cliente. Easypromos actualmente es una plataforma self-service y all-in-one de gestión de campañas promocionales para los departamentos de márketing y las agencias de publicidad.

Durante estos años la plataforma ha ayudado a las marcas a alcanzar sus objetivos de marketing en las redes sociales a través de experiencias de entretenimiento y gestión de incentivos. Actualmente Easypromos también provee de tecnología que se integra en las webs, apps y programas de fidelización: “Nuestros clientes nos piden cada día que las mismas campañas de concursos, juegos y promociones que realizan en las redes sociales para atraer nuevo público y dinamizar sus seguidores, las puedan introducir también en sus programas de fidelización y sus apps, con el objetivo de retener y fidelizar a sus clientes. Ya estamos integrando con algunas marcas las campañas gamificadas de Easypromos en sus sistemas. El futuro está aquí", concluye Carles Bonfill.

2020 " Easypromos en números:

- 24 trabajadores en España, Reino Unido y Norteamérica

- 30.000 clientes de 155 países

- 2 millones de promociones creadas

- 31 tipos de aplicaciones, con más de 100 combinaciones diferentes disponibles

- Aplicación traducida a 30 idiomas diferentes

​Sobre Easypromos

Fundada en 2010, Easypromos es una compañía líder en la creación y gestión de campañas digitales. Acumula una experiencia de más de 2 millones de campañas para clientes en más de 155 países y está disponible en 30 idiomas. Cuenta con una media de 2 millones de usuarios activos al mes y ofrece 31 tipos de promociones diferentes, entre las que se encuentran: sorteos, concursos de fotos y vídeos, juegos, concursos de preguntas y respuestas, encuestas, cupones, códigos promocionales, concursos de votos, etc. Se caracteriza por su fiabilidad, transparencia y sencillez de uso; está disponible para cualquier red social, es compatible con cualquier dispositivo y permite una gestión autónoma de las campañas.

Para más información:

Sílvia Martí – silvia@easypromosapp.com " Marta Roura – marta@easypromosapp.com

Twitter: @Easypromos " Facebook.com/Easypromos " www.easypromosapp.com " https://www.linkedin.com/company/easypromos/

