Higienización del vehículo, una medida eficaz para evitar que el coronavirus invada tu coche

jueves, 12 de marzo de 2020, 08:49 h (CET)

jueves, 12 de marzo de 2020, 08:49 h (CET) Limpiarse las manos, utilizar geles desinfectantes… Muchas son las recomendaciones que se realizan para evitar el temido Coronavirus. Sin embargo, no se presta atención a uno de los lugares donde se pasan más horas: el coche. Y es que los españoles pasamos una media de 51 minutos al día en el automóvil. Hay que tener en cuenta que el habitáculo es un lugar idóneo para la proliferación de bacterias y otros microorganismos.



A esto hay que añadir que pueden ser varias las personas que cogen un mismo coche y que las bacterias pueden pasar de unos a otros. Desde, Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, resaltan la importancia de llevar a cabo una limpieza completa del vehículo y, especialmente, una higienización del habitáculo para evitar que esto ocurra.



¿Pensando en higienizar el habitáculo de tu vehículo? Sin duda alguna, es la mejor opción como prevención para que los virus no proliferen. Y es que un simple estornudo de una persona contagiada puede hacer que el resto de pasajeros u otros usuarios del vehículo también se contagien. La permanencia del virus en los objetos puede variar en función de la temperatura, la humedad y el tipo de superficie.



En Norauto se lleva a cabo una higienización completa del vehículo gracias a una máquina encargada de acabar con los microorganismos, usando diferentes técnicas. Con este servicio se higieniza el habitáculo, el sistema de aire acondicionado y la superficie del evaporador. Además de ello, se recomienda limpiar cada vez que se coja el coche aquellos elementos con los que tenemos más contacto, especialmente si son utilizados por otras personas, como son el volante, el pomo de la palanca de cambios o los tiradores.

