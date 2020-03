La empresa Bioo bate récords en su iniciativa de equity crowdfunding a través de SociosInversores.com Comunicae

miércoles, 11 de marzo de 2020, 16:49 h (CET) BIOO cierra una ronda de financiación de 500.000€ a través de la plataforma de Equity Crowdfunding SociosInversores.com. Han formado parte de esta Ronda varios de los inversores de la plataforma junto a Archipelago Next y WA4STEAM Bioo, empresa dedicada a la generación de electricidad a partir de la naturaleza, ha batido récords en su iniciativa de equity crowdfunding a través de SociosInversores.com. La recaudación, que se abrió para reforzar dos de sus áreas de negocio, llegó un día después al 100 % de su objetivo, y, solo una semana más tarde, ya había alcanzado los 500.000 € que marcaban el 125 % de la meta.

Entre los inversores encontramos al fondo Archipiélago Next que reúne algunas de las principales empresas de Canarias como la energética Binter, business angels y family offices, así como algunos de los socios actuales de la compañía. Su principal motivación para financiar esta iniciativa ha sido el hecho de que Bioo combine el I + D con una propuesta sólida en el mercado como es su línea de instalaciones domóticas con plantas.

Bioo, una empresa pionera con el reconocimiento de la Unión Europea

Bioo, que cuenta con innovaciones propias y únicas, se dedica a generar electricidad de la naturaleza, sin dañarla. Su tecnología utiliza los microorganismos presentes en la tierra, que dividen la materia para liberar electrones. Otros desarrollos incluyen el uso de las plantas como antenas e interruptores biológicos. Debido al carácter innovador de la propuesta, cuenta con el apoyo -económico y en reconocimiento- de la Unión Europea.

De hecho, dispone de una financiación pública de 2,5 millones de euros del programa H2020 de la Unión Europea. Además, el Parlamento Europeo considera a Bioo “La Compañía más Innovadora de Europa”, algo que ratifican entidades como Google y Forbes.

Ahora, la compañía sigue trabajando y, gracias a los fondos recaudados, avanza más rápidamente hacia próximos objetivos.

Tres áreas de negocio singulares para reconectar al ser humano con la naturaleza

Bioo distingue entre tres áreas de negocio distintas pero igualmente únicas: Educación, I+D e Instalaciones. La primera va dirigida a fomentar el conocimiento de las habilidades STEAM entre los estudiantes de secundaria haciendo uso de las tecnologías en desarrollo; la segunda, es el área financiada por la Unión Europea dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías para generar un nuevo concepto de energía de la naturaleza, 100% verde.

La línea de Instalaciones, comprende una tecnología en actividad enfocada en la interacción entre ser humano y el mundo vegetal. Utiliza plantas que son capaces de notar cambios de frecuencia al contacto con la persona para así activar luz y sonido, simulando

interruptores. De esta forma, Bioo tiene como objetivo transformar los espacios que hoy en día se conocen y devolver la naturaleza a las ciudades.

Este servicio se orienta a sectores como la domótica, el retail y el marketing de eventos, sus ventajas competitivas: una experiencia disruptiva para el cliente, bienestar para el usuario y la posibilidad de conectar con los valores de sostenibilidad de las marcas.

Acciones comprometidas con los ODS

Bioo es una empresa comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la necesidad de encontrar soluciones sociales y medioambientales. Por eso tiene como meta reconectar con la naturaleza y generar electricidad 100 % limpia: un sueño que se ha convertido en una idea innovadora y el inicio de una revolución hacia un futuro más verde y sostenible.

La acogida de los inversores ha dejado claro que se trata de una verdadera oportunidad de negocio con un gran potencial de crecimiento.

