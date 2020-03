Perricone MD presenta una edición limitada de su suero insignia con fitocannabinoides Comunicae

miércoles, 11 de marzo de 2020, 14:08 h (CET) El CBD optimiza aún más la aclamada fórmula de Cold Plasma+ Face en el décimo aniversario de su lanzamiento. Así nace PERRICONE MD COLD PLASMA+ CBD Advanced Serum Concentrate Perricone MD revela su edición limitada Cold Plasma Plus+ CBD Advanced Serum Concentrate para celebrar el décimo aniversario de su franquicia de Plasma Frío, un auténtico favorito de culto. La nueva fórmula incluye 100 mg de aceite de Cannabidiol (CBD) y el sistema de entrega de cristal líquido de la marca, combinado con ingredientes adicionales de Perricone MD, para promover los 10 signos más visibles de una piel sana, de aspecto juvenil, calmada y calmada.

Para un óptimo cuidado de la piel, el ingrediente de bienestar del momento, CBD, se deriva naturalmente de la planta de cáñamo y trabaja con el sistema endocannabinoide natural de la piel. Además de proporcionar hidratación, aporta propiedades calmantes, revitalizando la piel estresada y problemática para lograr una apariencia general más saludable, radiante y de aspecto juvenil. Cold Plasma Plus+ CBD Advanced Serum Concentrate está formulado con la forma más pura de CBD, 99% aislado, a diferencia del CBD de espectro completo que puede contener otros fitocannabinoides.

"Comencé a investigar el CBD hace muchos años y noté lo efectivo que puede ser para neutralizar el proceso de envejecimiento. Como científico e investigador, mi búsqueda siempre se ha centrado en localizar soluciones innovadoras que potencien los procesos naturales de nuestro cuidado de la piel", Nicholas Perricone, Doctor en medicina.

Aprovechando ciencias adicionales de la firma Perricone MD, incluyendo Vitamina C Ester para mejorar visiblemente el tono de la piel, y Omegas 3, 6 y 9 para fortalecer la barrera de hidratación de la piel; este frasco lo hace todo. Al combinarse con el poder de 100 mg de CBD, el producto se vuelve superior y aún más avanzado.

Los resultados son fiel testimonio de este suero concentrado. En las pruebas clínicas:

El 100% mostró una mejora significativa en las líneas finas y arrugas.

Mientras que el 97% mostró una mejora significativa en el tamaño de los poros.*

Además, en los estudios de consumo, el 87% vio más resplandor y mejoró la textura. ** *Basado en un estudio clínico en 30 mujeres durante 28 días.

**Basado en un estudio de consumidores con 52 mujeres de más de 28 días.

Precio: 159€

