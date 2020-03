Impresión 3D: Mastertec muestra las últimas novedades de MakerBot en la Feria Advanced Factories Comunicae

miércoles, 11 de marzo de 2020, 13:37 h (CET) Entre el 3 y el 5 de marzo de 2020 se celebró en Barcelona la Feria Advanced Factories, en la que Mastertec, especialista en tecnología e impresión 3D, tuvo la oportunidad de presentar su oferta Con la intención de seleccionar y ofrecer las mejores marcas del mercado, Mastertec destaca como empresa importadora oficial en España de la firma de tecnología 3D, MakerBot. También es importadora oficial y exclusiva en España de la marca de impresión, DEVELOP. Además, se dedica a vender otro tipo de tecnología 3D, como escáneres 3D y software 3D. Estos son algunos de los productos que presentó en la Feria Advanced Factories:

Method y Method X

Se trata de impresoras 3D de escritorio. Los modelos de impresión Method y Method X cuentan con componentes de gran calidad, y diversas características diferenciales, que garantizan su eficiencia y su eficacia: impresiones sin errores y en menor tiempo. También incluyen sensores y otras funciones de automatización muy interesantes que han sido diseñados específicamente para facilitar la experiencia del usuario, ofreciendo un alto nivel de fiabilidad y precisión.

Replicator Z18

En el caso de la Replicator Z18, se trata de un modelo para propósitos industriales, principalmente para la construcción de grandes prototipos, modelos de concepto o estructuras de gran tamaño que necesitan un volumen de construcción masivo sin que eso, gracias a su tecnología y diseño, implique un aumento de costes.

Replicator + Educator Edition

De la oferta de tecnología de impresión 3D que ofrece Mastertec el modelo Replicator+ Educator Edition sería el más sencillo en cuanto a su uso, pero con capacidades muy interesantes. Está diseñado para facilitar su utilización tanto por parte de los educadores como los estudiantes. Cuenta con características estandarizadas para facilitar el trabajo en el aula.

Escáneres 3D (Peel 1, Peel 2 y Peel 2 CAD)

Finalmente, Mastertec ha incorporado a su oferta escáneres 3D profesionales para proyectos de ingeniería inversa.

Se está hablando de escáneres tridimensionales de luz blanca estructurada que dan la posibilidad de escanear todo tipo de objetos, con una exactitud máxima de hasta 0,100 milímetros dependiendo del modelo escogido entre los 3 que se presentan (Peel 1, Peel 2 y Peel 2 CAD).

Al escáner le basta la propia geometría de la pieza (o los colores o la textura de su superficie) para posicionarse, sin necesidad de utilizar dianas de posicionamiento. Hay que añadir entre sus características la portabilidad, que permite escanear en diferentes lugares.

Aplicaciones y software 3D

Además de toda esta tecnología de impresión, para complementar su oferta, Mastertec también presentó software y aplicaciones de MakerBot destinadas a optimizar las soluciones 3D para cualquier flujo de trabajo o entorno.

Estos son, pues, todos los productos que ofreció Mastertec en la Feria Advanced Factories, un evento en el que aportó sus numerosos años de experiencia e innovación en el ámbito de la impresión, así como de la tecnología 3D.

¿Qué es la Feria Advanced Factories?

Advanced Factories es un encuentro de líderes industriales que, año tras año, reúne a las empresas que tienen su campo de investigación en la automatización industrial o la robótica.

Además de una feria y un congreso, Advanced Factories acoge otros eventos que hacen que pueda ser una cita interesante para cualquier empresario o ejecutivo del sector industrial y tecnológico.

Algunos ejemplos son elLeadership Summit, un almuerzo con los líderes industriales del sector o el Talent Marketplace, en el que se dan a conocer las necesidades para cubrir nuevos puestos de trabajo relacionados con la Industria 4.0. También está el Factory Innovation Theatre, un lugar en el que los participantes podrán exponer algunas de sus innovaciones e incluso una Welcome Party, un espacio habilitado para el networking en un ambiente relajado.

Otro de los momentos importantes es la gala de entrega de los premios Factories of the Future Awards, en la que se reconoce la labor y excelencia en la industria manufacturera.



El tipo de visitante de la Feria Advanced Factories responde a diversos perfiles. Por un lado, acuden expertos industriales que pretenden diseñar y mejorar los resultados de su centro de producción a través de la adquisición e implementación de los avances tecnológicos más recientes. También acuden empresarios, ejecutivos y técnicos del sector industrial en busca de innovación, asesoramiento y nuevos modelos de fabricación que adquirir para transformar el funcionamiento de sus empresas en ámbitos como el de la robótica.

Otros asistentes son representantes políticos de los gobiernos europeos, que buscan impulsar políticas de industrialización o centros tecnológicos de investigación y universidades que presentan sus innovaciones. Son sectores tan diversos como el de la aeronáutica, la electrónica, la fabricación de maquinaria, la metalurgia o el naval. Estos sustentan parte de la demanda de la Feria Advanced Factories.

Algunas razones para acudir cada año

La llegada de las tecnologías digitales ha transformado los sistemas y métodos del trabajo del sector industrial. Cada vez es más común encontrarnos con productos más complejos, conectándose entre sí desde cualquier parte y compartiendo información y datos en tiempo real. Las empresas incorporan nuevos equipos, desarrollan sistemas de fabricación e integran nuevas y variadas soluciones: la inteligencia artificial, la impresión 3D, el almacenamiento de datos en la nube, etc.

Aquellos que se planteen su participación en la Feria Advanced Factories pueden encontrar diversos argumentos que sirvan como método para valorar su posible asistencia. Entre las razones puede estar la oportunidad presentar las últimas innovaciones ante un gran número de potenciales compradores o los medios de comunicación, participar en las diferentes etapas del proceso de compra industrial o generar un vínculo más estrecho con los clientes para lograr fidelizarlos.



En la Feria Advanced Factories existe la posibilidad de descubrir nuevas tendencias y modelos de gestión del mundo industrial. Es una ocasión única para contrastar ideas, modelos, proyectos y soluciones innovadoras, mediante el conocimiento de la última tecnología y los avances más recientes en el sector industrial.

No hay que perderse la próxima edición de la Feria Advanced Factories el próximo 20-22 de abril de 2021.

