AleaSoft: previsiones de precios fiables y coherentes frente a las oscilaciones del mercado eléctrico Comunicae

miércoles, 11 de marzo de 2020, 09:24 h (CET) Recientemente se han publicado noticias en las que se apunta a que los precios bajos del mercado eléctrico MIBEL pueden hacer peligrar los PPA ya firmados y que han sembrado inquietud en la industria fotovoltaica. En este contexto, en AleaSoft se ha realizado un análisis de la coyuntura actual de precios bajos comparándola con los datos históricos del mercado Precios del mercado eléctrico español

Los precios actuales del mercado MIBEL de España son un asunto que ha causado preocupación entre los inversores en energías renovables. El temor a una caída abrupta del precio de mercado ante la penetración masiva de la producción solar genera dudas sobre la rentabilidad de los proyectos. También preocupa a los off‑taker de los PPA ya firmados con precios superiores a los que se están viendo en el mercado actualmente. Sin embargo, el comportamiento de los precios en el mercado y sus valores actuales no justifican este temor. Los meses transcurridos de 2020, enero y febrero, se encuentran cada uno en la cuarta posición entre sus respectivos meses homogéneos de menor precio en la última década.

El hecho de que los precios para enero y febrero sean los más bajos de los últimos cuatro años no es solo consecuencia del aumento de la generación renovable. En enero y febrero la temperatura media fue menos fría que la de los correspondientes meses del año pasado propiciando un descenso de la demanda eléctrica del 3,2% y del 5,1% respectivamente. De hecho, el mes de febrero de 2020, con 3 °C por encima de su media histórica, fue el más cálido de los últimos 55 años, empatado con febrero de 1990. Además, en los primeros dos meses de este año los precios de los combustibles usados en la generación eléctrica fueron más bajos que los del mismo período del año pasado, algo que se ha ido acentuando por la disminución de la demanda que está provocando la epidemia del coronavirus COVID-19.

Los precios medios mensuales más bajos de la historia del mercado español desde la entrada en funcionamiento del mercado ibérico MIBEL, en julio de 2007, han sido febrero de 2014, con 17,12 €/MWh, abril de 2013 con 18,17 €/MWh, marzo de 2010 con 19,62 €/MWh y abril de 2016 con 24,11 €/MWh. En esos años, la presencia de la fotovoltaica en el parque de generación de España peninsular era baja, de un 3,8% en el año 2010 y de un 4,5% en el año 2016. En enero de 2020 la potencia instalada de solar fotovoltaica representaba el 8,3% del total instalado en la península española. Si se analiza el total de la capacidad renovable, incluyendo la hidroeléctrica, la eólica, la solar fotovoltaica y térmica y el resto de tecnologías renovables, en 2010 estas representaban el 45% de la capacidad total del parque de generación, en 2016 el 51% y en enero de 2020 el 55%.

Los años con menor precio desde 2007 han sido el 2009, con 36,96 €/MWh, 2010 con 37,01 €/MWh, 2007 con 39,35 €/MWh y 2016 con 39,67 €/MWh.

Precios del gas y del petróleo

Como se comentaba anteriormente, en el inicio de 2020 los precios de los combustibles están siendo más bajos que los del año 2019. De hecho, los valores actuales del gas TTF y el petróleo Brent están en mínimos históricos. En el caso del gas TTF, en lo que va de mes se han registrado valores en torno a los 9 €/MWh llegando a bajar de ese valor en los últimos días. Las causas fundamentales de estos precios bajos son el exceso de suministro, las condiciones meteorológicas de este invierno, que han limitado la demanda de gas, y el descenso de la demanda por el coronavirus. Estos valores son muy cercanos a los de mediados de 2009 cuando la caída de la demanda por la crisis económica llevó los precios hasta un promedio de 8,91 €/MWh en agosto de ese año.

En el caso del petróleo Brent, al inicio del mes de marzo los precios se encontraban alrededor de los 50 $/bbl y recientemente han alcanzado precios en torno a los 35 $/bbl. El descenso de los precios en los últimos meses es debido al descenso de la demanda asociado a la expansión del coronavirus desde que se detectó el primer brote en China en el mes enero. Recientemente, el fracaso de la OPEP+ para acordar nuevos recortes en la producción que ayudasen a estabilizar el precio ha ejercido también su influencia a la baja. De momento estos precios son superiores a los alcanzados en enero de 2016, cuando el exceso de oferta dio lugar a un precio promedio mensual de 31 $/bbl.

El equilibrio del mercado a largo plazo

En todos los mercados donde hay compradores y vendedores hay oscilaciones de los precios que favorecen a una u otra parte. Los precios bajos favorecen a los compradores, entre ellos a la industria electrointensiva y a los grandes consumidores en general, mientras que los precios altos favorecen a los vendedores. Los promotores e inversores que firmaron PPA sin tener en cuenta las oscilaciones del mercado han estado ajenos a una visión de mercado a medio y largo plazo. Las previsiones de precios del mercado eléctrico a medio y largo plazo son fundamentales para realizar planes financieros objetivos y para la gestión de riesgos.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/previsiones-precios-fiables-coherentes-frente-oscilaciones-mercado-electrico/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El HbbTV y la necesidad de caudal, ejes centrales de las XXV Jornadas del Cable y la Banda Ancha Galaxy Park cumple un año como el txikipark más innovador de Donostia Punto de Té señala la falta de calidad como principal reclamo de los amantes del té en los bares De las plagas a los virus: GoldControl, una empresa en España que ofrece luchar contra el Coronavirus Los proyectos españoles Atencionciudadana.es y Bandomovil.com llegan a un acuerdo de colaboración