Los “soles” de Repsol casi triplican en España a las “estrellas” Michelin

miércoles, 11 de marzo de 2020, 09:33 h (CET) Aunque desde luego la cantidad no es lo que importa, sino la calidad y el servicio, tras la incorporación de 102 restaurantes españoles al listado de "soles" de la Guía Repsol, un total de 545 restaurantes de toda España, incluyendo todas las provincias e incluso la ciudad de Ceuta, lucen el máximo reconocimiento gastronómico a nivel nacional. La veterana guía Michelin incluye un total de 220 locales españoles con al menos una de sus codiciadas "estrellas".



Cabe destacar que entre los criterios muy españoles de Guía Repsol cuenta mucho la identidad del entorno, la cocina tradicional y los productos de la tierra, además, lógicamente, de la innovación, la creatividad, la calidad de elementos y el servicio.



Pero, además, así como la guía Michelin es, básicamente, un repertorio de restaurantes, de grandes restaurantes, eso sí, la Repsol es mucho más. En sus páginas –ahora sólo on-line– se pueden encontrar, por supuesto, un montón de restaurantes y de ideas gastronómicas, pero, además, rutas por las que viajar, monumentos y paisajes que descubrir, museos, lugares donde alojarse, mapas, noticias, recetas...



Es la guía que hace feliz a todos los que aman comer y viajar. Un referente en gastronomía que facilita las cosas para que uno se siente a la mesa y suspire. Nos cuentan donde comen los cocineros, los mejores sitios para ir de tapeo, incluso gratis, o los restaurantes de moda. A los que les gusta cocinar en casa, sus recetas con un toque diferenciador, sorprenden. Además, esos productos de temporada y artesanos que no se puede dejar de probar. Se trata de hacer la maleta y escoger alguna carretera para perderse, sube al coche y poner una de sus playlist. Será por destinos: rutas en bicicleta, senderismo, viajar con niños, en pareja o simplemente con la mascota. A la hora de dormir, se dispone de una selección de los mejores hoteles para sentirse como en casa o en la misma gloria.



La Gala Repsol 2020

El Museo San Telmo de San Sebastián acaba de ser el magnífico escenario de la Gala Repsol en la que se ha hecho entrega de los nuevos “soles” que este año se han regido por un nuevo sistema de calificación desarrollado con el asesoramiento del Basque Culinary Center, y con el que Guía Repsol quiere reflejar la experiencia global del cliente, desde el momento en que realiza la reserva hasta que sale por la puerta tras haber tenido una experiencia gastronómica y hace suyas las recomendaciones. Como parte del nuevo sistema de calificación, se han incorporado parámetros como la sostenibilidad, los productos kilómetro cero, la integración, la economía circular o la esencial coherencia de los proyectos, que se refleja tanto en sus cocinas como en la puesta en escena y bodega. Un total de 50 inspectores, han visitado más de 1.300 restaurantes en toda España durante 2019. Menos de un 10% han sido los elegidos.



En el acto de San Telmo no faltaron algunos de los chefs más prestigiosos de España como Juan Mari Arzak, Martín Berasategui, Paco Roncero, los televisivos hermanos Torres, Pedro Subijana y muchos más. Y por supuesto, los “jefes”: la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Sonia Pérez, el Consejero Delegado de Repsol, Josu Jon Imaz y la directora de Guía Repsol, María Ritter, quien destacó que “Guía Repsol apuesta por lo nuestro. Estamos pegados a la calle para localizar, reivindicar y difundir el potencial de tantos cocineros y cocineras que despuntan en este país. Un apasionante objetivo, al que nos hemos dedicado en 2019. Poner el foco en los proyectos de las zonas menos visibles y continuar apoyando el potencial de tantas mujeres que son parte esencial de este sector, está en el ADN de esta Guía”.



El mismo día Karlos Arguiñano acogió a la Prensa con una deliciosa comida en su Bodega Txakolina K5 en Aia, en un entorno único y con productos de primera calidad elaborado con esmero por los mejores cocineros y del que formaron parte los “Entrantes en directo” de la mano de Xabier Zabaleta, Presidente de Jakitea (Asociación cocina tradicional vasca) y cocinero y propietario del Restaurante Aratz Erretegia; “Del mar”, los mejores pescados a la parrilla con el toque inconfundible de Mikel Manterola del Bodegón Joxe Mari de Orio. “De los montes y valles de Euskadi”, sabrosas carnes a la parrilla gracias a Juan Manuel Garmendia del Asador Kattalin de Beasain y campeón de Euskadi del concurso de parrillas. Y para terminar Rafa Gorrotxategi, maestro confitero que elaboró un postre tan tradicional como exótico.



Más de un centenar de nuevos “soles”

Guía Repsol este año ha distinguido con su máximo reconocimiento, 3 Soles, a dos restaurantes con inquietud por preservar la identidad del entorno y escarbar en las raíces: 'Les Cols' de Fina Puigdevall, en Olot (Gerona), y 'Culler de Pau' de Javier Olleros, en O Grove (Pontevedra). Ambos son convencidos defensores de una cocina sostenible en la que el territorio es protagonista, no solo por basarse en los productos del entorno y abrazar la temporada, sino por reflejar la idiosincrasia y los principios de quienes lo habitan. Fina Puigdevall y Javier Olleros cuidan y defienden las raíces como fórmula para avanzar.



Entre los 23 nuevos 2 Soles, Guía Repsol destaca la voluntad de cinco cocineras por poner en valor la esencia de las huertas, bosques o el mar que las rodea. La creatividad y el potencial femenino en las cocinas brilla cada vez con más fuerza. Y todo gracias a mujeres inspiradoras que a través de tesón y profesionalidad han conseguido poner su sello personal en una oferta gastronómica por la cual merece la pena hacer kilómetros. Esther Manzano ('La Salgar'), en Gijón; Elena Lucas ('La Lobita'), en Navaleno; María Gómez ('Magoga'), en Cartagena; Lucía Freitas ('A Tafona'), en Santiago; y Rosa Luz Ruisánchez ('La Huertona'), en Ribadesella son algunas de las chefs que este año han logrado un nuevo Sol Guía Repsol.



Guía Repsol apuesta decididamente por los nuevos talentos que evidencian que de la cantera de la cocina española siguen surgiendo generaciones muy formadas y con ideas frescas. Este año, 77 restaurantes en toda España estrenan su primer Sol y comparten el entusiasmo por crear una cocina autóctona a su medida. Algunos de estos restaurantes están situados en lo que se ha dado en llamar la España vacía, o vaciada, lo que les aporta un mérito adicional.



El usuario de Guía Repsol puede elegir entre un total de 545 restaurantes en toda España, que conforman la familia de los Soles en 2020. Todas las provincias de España cuentan ya con Soles y, por primera vez en los 41 años de historia de Guía Repsol, la Ciudad Autónoma de Ceuta consigue su primer Sol.

