Acción Informática revela las claves para aumentar la productividad con las aplicaciones Microsoft

miércoles, 11 de marzo de 2020, 06:00 h (CET) En la actualidad el crecimiento empresarial no puede garantizarse sin un buen funcionamiento informático, principalmente si no se utilizan de forma eficaz las herramientas de las que se dispone para automatizar, facilitar y perfeccionar las labores llevadas a cabo en una oficina, sin importar el tamaño, actividad o sector al que se dedique la compañía La empresa valenciana Acción Informática, especializada en soluciones informáticas revela a las empresas cómo aumentar la productividad en el desarrollo de su actividad a través de las aplicaciones de Microsoft. Especialmente con la utilización del paquete Microsoft Office 365, una solución completa para las organizaciones en la que se encuentran incluidas las herramientas Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive, Microsoft Teams, Sharepoint y Access.

Aplicaciones de Microsoft: aumenta la productividad empresarial con Office 365

Microsoft Office es una herramienta indispensable tanto para el correcto funcionamiento de una organización, como para la mejora de productividad de la misma, por ello es necesario recordar cómo aprovechar al máximo todas sus herramientas, con tal de facilitar la consecución de objetivos de una empresa.

Acción Informática, partner Microsoft Valencia recomienda la utilización del pack Office 365 con el objetivo de conseguir todas estas ventajas. Este software garantiza una calidad inmejorable en sus aplicaciones y facilita la organización de una empresa gracias a la eficacia de estas.

Microsoft Office 365 ofrece, además, la posibilidad de trabajar en cualquier momento y desde cualquier lugar gracias a la versión web de todas las aplicaciones de Microsoft.

Utilizando el Sharepoint, se facilita el trabajo simultáneo en los documentos, aumentando así la capacidad de trabajo en equipo y mejorando la eficiencia de los empleados con el apoyo de Microsoft Teams, la gran revelación de este pack, que ayuda a organizar y planear las tareas diarias de los empleados. Estos pueden estar informados con los chats de grupo, reuniones en líneas o conferencias web. Además, también, ofrece la posibilidad de agregar las aplicaciones de Microsoft más utilizadas en la empresa para conseguir la colaboración de los trabajadores en todos los documentos.

¿Qué más incluye Microsoft Office 365?

Dentro del paquete Microsoft Office 365 se encuentran las herramientas necesarias para desarrollar un negocio con total viabilidad, ya que todas ellas están diseñadas para facilitar la colaboración empresarial con el objetivo de que las empresas consigan un trabajo más productivo.

Esta herramienta es la mejor forma para garantizar el buen funcionamiento de un negocio. Por ello, esta empresa valenciana, ofrece soporte on-line para facilitar la integración, actualización y mantenimiento de Microsoft Office 365.

