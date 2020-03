Compactor, marca líder en productos de orden, mejora su impacto medioambiental con su fábrica española Comunicae

martes, 10 de marzo de 2020, 16:36 h (CET) Compactor es una marca líder en el sector del orden y la organización fundada en Francia en 1983 por Giulio Epicureo, italiano nacido en Cagliari. Pionera en este sector, su producto estrella son los sistemas de ordenación al vacío. Al principio tenían fábrica propia en China porque en ese momento era más económico y les permitía ya tener un control bastante exhaustivo de la Supply Chain. Aun así con los años se dieron cuenta que lo barato para el bolsillo puede acabar saliendo caro al medio ambiente Anticipando los problemas geopolíticos y por razones medioambientales, en 2017 la empresa Compactor tomó la decisión de repatriar la fábrica de productos de ordenación al vacío a Madrid y utilizar solo energías renovables como la energía solar o la eólica para sus nuevas instalaciones. Desde entonces todo han sido ventajas.

En primer lugar, tener una producción europea les permite tener un control de calidad más exhaustivo sobre los materiales utilizados en la producción, sus trabajadores y por lo tanto de los productos finales. De hecho, la fábrica cuenta actualmente con la certificación ISO9001 que acredita y garantiza la calidad de sus procesos y su capacidad de entrega de productos conformes a los requisitos de sus clientes. En segundo lugar, la repatriación ha hecho que produzcan 4 veces menos de Co2 que en su antigua fábrica en China. Además, su fábrica española utiliza un sistema de recirculación del agua utilizada en la producción que les permite ahorrar 1000 litros al día por cada máquina en funcionamiento. Pero esto no es todo: la empresa cuenta con el certificado FSC que es garantía que todo el papel y cartón que se utiliza en sus packagings proviene de bosques con una gestión forestal socialmente beneficiosa y apropiada desde un punto de vista ambiental. En la fábrica también colaboran con la empresa ECOVIDAL que les ayuda a tener un sistema de reciclaje de calidad recuperando todo el film laminado y el cartón que utilizan en el proceso de producción. Gracias a todos estos esfuerzos por tener una producción europea y causar el menor impacto posible en el medio ambiente, ahora son capaces de entregar productos en cualquier punto de venta en el mundo sin tener dificultades de suministro en estos momentos complicados donde muchas fábricas en Asia están cerradas.

Actualmente Compactor continúa buscando soluciones para ser cada vez más ecológicos y producir el menor impacto posible sobre el medio ambiente. En la feria internacional de Frankfurt de febrero de este año presentaron su nueva gama “Ecologik” con productos de ordenación 100% orgánicos y 100% biodegradables producidos con materiales como arroz o café. Pero esto no es la única novedad en 2020 para generar un menor impacto en la naturaleza: la empresa está investigando cómo producir sus famosas bolsas de almacenaje al vacío con plástico reciclado de sus propios productos para generar una economía circular. Para realizar las innovaciones, Compactor colabora mano a mano con profesionales del orden de toda Europa para conocer las necesidades reales de profesionales y clientes. Actualmente son sponsors de la Asociación de organizadores profesionales de España y de la Federación de organizadores profesionales francófonos. Además, colabora mensualmente con las famosas organizadoras profesionales italianas Titty&Flavia.

En una era donde todo cambia muy deprisa, Compactor ha decidido volver a sus raíces para potenciar y dar a conocer el mundo del orden en Europa mejorando al mismo tiempo el impacto de la empresa en el medio ambiente. ¡En su caso volver a casa no quiere decir dar un paso atrás, sino un paso adelante!

