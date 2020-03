La brecha salarial afecta a las trabajadoras autónomas en un 18%, según el programa de facturación Billin Comunicae

martes, 10 de marzo de 2020, 16:21 h (CET) El trabajador autónomo factura un 18% más que la trabajadora autónoma. La autónoma digitalizada reduce la brecha salarial de género en un 4% respecto al resto de trabajadoras. La brecha salarial de género, aunque en menor medida, también afecta a la trabajadora autónoma digitalizada Uno de los principales retos que tiene la sociedad española es reducir la brecha salarial entre el hombre y la mujer trabajadora. El día de la mujer de este año tiene como eslogan “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres” y la eliminación de la brecha salarial de género es una de las claves para una igualdad real.

En Billin.net han querido aportar luz a este problema que afecta a la sociedad. Los más de 90.000 usuarios y usuarias de la plataforma permiten tener una idea bastante clara de la diferencia salarial de género que existe en este segmento en concreto: las autónomas y autónomos españoles.

La trabajadora autónoma digitalizada española

La trabajadora autónoma es aquella persona física que de manera personal, directa y a título lucrativo realiza una actividad económica. Esta mujer no está sujeta a contrato de trabajo y puede utilizar el servicio remunerado de otras personas para llevar a cabo su actividad.

La trabajadora autónoma, o por cuenta propia, tiene en España un destacado papel en la generación de riqueza con peso específico importante en el mercado de trabajo. Las mujeres representan más del 46% del total de la afiliación, con un crecimiento mayor que en los hombres.

La autónoma digitalizada es aquella que, además, aprovecha herramientas tecnológicas para poder desarrollar actividades relacionadas con su trabajo. No es estrictamente necesario que su actividad empresarial sea digital. Lo que caracteriza a este tipo de trabajadora autónoma es que aprovecha la tecnología para mejorar su productividad.

La brecha salarial de género en España

En base a los datos obtenidos de autónomas y autónomos que utilizan Billin.net como su programa de facturación, de promedio el hombre factura un 18% más que la mujer. Cuando el hombre autónomo en el 2019 facturó de promedio 50.765€, la mujer solo alcanzó los 42.905€.

Comparando estos datos con los que ofrece la Encuesta Anual de Estructura Salarial que realiza el INE y que engloba a todo tipo de trabajadora, se ve como la brecha salarial de la autónoma es inferior a la del promedio español. La autónoma digitalizada reduce la desigualdad salarial en un 4%. Es decir, se reduce de un 22% a un 18%.

En cuanto a la distribución temporal de esos ingresos, se ven pequeñas diferencias. La mujer autónoma factura un porcentaje mayor que el hombre en el último trimestre del año. Cuando para el hombre el cuarto trimestre del año significa el 23% de sus ingresos anuales, para la mujer es el 26%. Para la mujer el último trimestre del año es el de mayor facturación cuando para el hombre es el segundo. Este dato deja entrever la mayor estacionalidad del trabajo femenino.

Los sectores donde principalmente desarrollan su actividad son Servicios y Consultoría, Comercio yCreatividad y Marketing. En estos tres sectores trabajan un 60% de las trabajadoras autónomas usuarias de Billin.net. Le siguen los sectores de Salud y Bienestar, Inmobiliario y Hostelería, representando un 20% del total.

Analizando los datos desde un punto de vista geográfico se puede ver como el 50% de las autónomas digitalizadas se concentran en 5 provincias: Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Alicante. El otro 50% se distribuye de manera muy equitativa en otras 52 provincias españolas.

Brecha digital de género en la trabajadora autónoma

Otra de las cuestiones importantes es averiguar si existe brecha digital de género en la autónoma española. Son muchos los informes que desprenden que el acceso a las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) es inferior en la mujer que en el hombre.

Según datos oficiales en España el 46% de los puestos de trabajo están ocupados por mujeres. Los datos extraídos del informe realizado por Billin.net desprende que, en el caso de las autónomas y autónomos, el 39% son mujeres y el 61% son hombres. Esta distribución es más desigual que la que existe según el número de trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. En el caso de la trabajadora autónoma digital el porcentaje de usuarias es un 7% inferior (39% versus 46%). Aunque no son datos concluyentes, este diferencial puede estar relacionado con la brecha digital de género.

¿Qué es Billin?

Billin es un programa de facturación online que ayuda a la sostenibilidad de los pequeños negocios. La empresa ofrece un conjunto de servicios que, con la tecnología como base, ayudan a tener el negocio bajo control.

Aprovechando las numerosas funcionalidades disponibles en Billin, como crear, enviar y almacenar facturas, entre otras, los profesionales pueden ahorrar hasta 120 horas al año. Este ahorro de tiempo impacta directamente en un incremento de productividad.

Entre las principales ventajas de Billin se encuentra la facilidad y sencillez de uso, gracias a su intuitiva interfaz, que permite crear facturas en menos de un minuto. Además, es posible crear un archivo de productos, proveedores, clientes y de facturas. También se pueden diseñar facturas personalizadas, programar facturas recurrentes, hacer un seguimiento de cada una o incluso facilitar el pago online de las mismas a los clientes. Junto a todo ello, también se ofrece ventajas relativas a la gestión fiscal de la actividad empresarial, permitiendo compartir la información con el gestor con solo un clic.

*Fuente de datos y metodología del estudio del “Brecha salarial de género en las autónomas españolas":

*Datos extraídos de los más de 90.000 autónomas y autónomos registrados en la herramienta de facturación Billin.net. Datos agregados de negocios españoles. Base de muestra no probabilística de conveniencia.

