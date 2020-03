Data Monitoring colabora con Estrella Galicia para asegurar la calidad de su cerveza Comunicae

martes, 10 de marzo de 2020, 15:52 h (CET) Data Monitoring tiene un acuerdo con Estrella Galicia para la instalación de su solución DataBeer que ayudará a garantizar la calidad de su cerveza. Este desarrollo está basado en tecnologías que utilizan Internet of Things (IoT) y la solución se apoya en una App que permite la monitorización en tiempo real de cada una de las instalaciones, además de controlar los tanques de cerveza ubicados en el Museo MEGA (Mundo Estrella Galicia) de reciente apertura en A Coruña Data Monitoring tiene un acuerdo con Estrella Galicia para la instalación de su solución DataBeer que ayudará a garantizar la calidad de su cerveza. Este desarrollo está basado en tecnologías que utilizan Internet of Things (IoT) y la solución se apoya en una App que permite la monitorización en tiempo real de cada una de las instalaciones, además de controlar los tanques de cerveza ubicados en el Museo MEGA (Mundo Estrella Galicia) de reciente apertura en A Coruña.

El objetivo de implantar esta tecnología es claro, controlar las variables que permiten asegurar la calidad de la cerveza en destino para que llegue al consumidor en las mejores condiciones posibles. Con esta solución se puede conocer en todo momento la evolución de la temperatura, la presión y la cantidad de cerveza que hay en el tanque. Los técnicos de la compañía podrán consultar esta información desde cualquier lugar con un dispositivo móvil o fijo. La idea es que el control de calidad sea permanente y se puedan comunicar incidencias en tiempo real.

El reto es que, a medio plazo, esta solución se pueda implantar también en los barriles de uso generalizado en los bares. No en vano, la finalidad de esta solución es garantizar la calidad de la cerveza sea cual sea su contenedor. Esta nueva tecnología redundará en un producto de mayor calidad que disfrutarán los clientes y en una reducción de costes para la empresa porque se evitarán pérdidas de producto y se mejorará la logística.

La implantación de sistemas de trazabilidad y de control de calidad en el sector de alimentación y bebidas es una de las principales razones de ser de Data Monitoring. Esta compañía, radicada en Lugo y con sucursales en Vilalba, Vigo y Madrid, se ha centrado en el desarrollo de soluciones de monitorización y Apps con un servicio técnico propio. Los profesionales fundadores cuentan con una experiencia de más de 25 años en la aplicación de soluciones TIC.

La colaboración con Estrella Galicia supone la consolidación de la empresa en sistemas de telemetría para cerveza. Con anterioridad, la compañía ha colaborado con instituciones públicas para el control de calidad de aguas y trabaja con empresas de prestigio en otros sectores como el del café, leche u otros líquidos como es el reciente caso del vino. La funcionalidad de la compañía es clara, proporcionar una solución específica en función la naturaleza de cada líquido.

La dirección de Data Monitoring, con este nuevo desarrollo, aspira a mejorar y alcanzar nuevos retos profesionales en la gestión del control de calidad de los líquidos. La confianza de Estrella Galicia es un acicate para el desarrollo de los servicios que ofrece la compañía.

