Mutual Médica cumple 100 años acompañando y ayudando a los médicos a lo largo de su vida

martes, 10 de marzo de 2020, 14:40 h (CET) En 1920 un grupo de médicos se juntó para crear la primera mutualidad sin ánimo de lucro exclusivamente destinada para médicos que velara y protegiera sus intereses y necesidades a lo largo de toda su vida. Asegurar desde sus inicios profesionales hasta su jubilación pasando por la paternidad, las cotizaciones, viajes, agresiones, bajas o defunciones Mutual Médica conmemora durante 2020 su centenario. La mutualidad de los médico para médicos cumple un siglo acompañando y protegiendo a los médicos a lo largo de toda su vida profesional, respaldándolos en todas sus necesidades tanto profesionales como personales.

La historia de Mutual Médica es la del origen de la economía colaborativa, cuando en 1920 un grupo de médicos decidieron agruparse para poder ayudarse mutuamente ante situaciones de riesgo personal: defunción, enfermedad, etc..

La compañía cumple así 100 años en los que no ha parado de crecer, creando seguros a medida para los médicos hasta llegar hoy a los 60.000 mutualistas.

El hecho de ser una mutualidad convierte a Mutual Médica en una empresa sin ánimo de lucro, que prima dar servicio a todos y cada uno de los mutualistas, los cuáles son al mismo tiempo propietarios y asegurados de la entidad.

Hoy en día Mutual Médica es un referente en el sector para los médicos. Entre las coberturas más destacadas que ofrece a sus mutualistas sobresalen:

MEL (Médico de Ejercicio Libre)

Un seguro alternativo al Régimen General de Autónomos. Se trata de una cobertura que protege al médico desde que se colegia y está pensado para aquellos médicos que quieren crear su propia consulta médica. Este conjunto de seguros es una alternativa a la cuota de autónomos.

Dentro de la cobertura MEL se integran el seguro de incapacidad laboral, dependencia renta, vida ahorro MEL y el seguro de jubilación.

Prestación ante agresiones

Mutual Médica cubre la totalidad de posibles agresiones que se sufran durante el ejercicio de la profesión médica. Se trata de una cobertura gratuita que cubre la incapacidad laboral de ser agredido en el lugar de trabajo.

Esta cobertura incluye la incapacidad laboral tanto física como psíquica, la baja laboral durante 15 días y el seguro de vida.

Seguro de Guardias Médicas

Un seguro que cubre a los médicos desde el minuto 1 cuando no puedan realizar las guardias médicas. De esta manera aseguran la renta diaria por la pérdida de ingresos en caso de enfermedad o accidente.

Este seguro ofrece coberturas en caso de enfermedad o accidente, baja de maternidad o paternidad y un permiso por riesgo durante el embarazo

Plan de jubilación

Ofrece un sistema de pensiones así como la planificación de la jubilación para cuando se deje de practicar la profesión como médico.

Mutual Médica tiene un plan de apoyo y cobertura para cada uno de los diferentes momentos del ciclo de vida de un profesional médico. Un abanico de seguros que ayudan y protegen a los médicos ante cualquier eventualidad a lo largo de su carrera sin dejar de asegurar al mutualista a nivel personal.

Con el fin de apoyar a los médicos en el desarrollo de su profesión, Mutual Médica también organiza anualmente los premios para la investigación médica. Además de participar en agrupaciones de mutualidades de previsión social con el fin de promover propuestas de mejora a las administraciones, tanto nacionales como europeas en beneficio de los mutualistas.

La compañía se fija el objetivo de seguir otros 100 años más apoyando y ayudando a todos los médicos a lo largo de su vida. Cuenta con más de 65.000 médicos mutualistas y es la única mutualidad alternativa al RETA para todos los médicos españoles.

Como entidad sin ánimo de lucro, reinvierte sus beneficios en el médico: colaborando en la investigación médica, fomentando la formación, apoyando a los médicos que viajan (Asistencia en Viajes) o a los nuevos padres (Premio Natalidad,), así como con ayudas a los más mayores, entre otras muchas acciones de Responsabilidad Social Corporativa que canaliza a través de la Fundación Mutual Médica.

