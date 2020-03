SiteMinder lanza ‘Insights’ para guiar a los hoteles hacia un nuevo modelo de distribución inteligente Comunicae

martes, 10 de marzo de 2020, 13:16 h (CET) SiteMinder, la plataforma de adquisición de huéspedes líder en la industria hotelera mundial, presenta hoy Insights, una serie de herramientas inteligentes de seguimiento y análisis que pretenden abrir las puertas a los profesionales del sector hacia una nueva era en la distribución digital. Estas novedades estarán disponibles para los usuarios de SiteMinder, tanto para los que utilicen el gestor de canales como el motor de reservas o la herramienta de gestión inteligente de tarifas SiteMinder, la plataforma de adquisición de huéspedes líder en la industria hotelera mundial, presenta hoy Insights, una serie de herramientas inteligentes de seguimiento y análisis que pretenden abrir las puertas a los profesionales del sector hacia una nueva era en la distribución digital. Estas novedades estarán disponibles automáticamente para los usuarios de la plataforma de SiteMinder, tanto para los que utilicen el gestor de canales como el motor de reservas o la herramienta de gestión inteligente de tarifas. De esta forma, los hoteleros tendrán acceso desde una misma plataforma a una gran cantidad de datos clave sobre su mercado, sus huéspedes y el rendimiento de su negocio, recogidos de forma clara y concisa.

La presentación de Insights de SiteMinder surge a raíz de un estudio realizado por la empresa en 2019 sobre las principales preocupaciones de los hoteleros en todo el mundo. Entre las más comunes, se encontraban:

- Cumplir con las crecientes expectativas de los huéspedes (compartida por el 71 % de los participantes).

- Poder prever y gestionar la demanda en un contexto en el que las reservas de última hora no dejan de aumentar (compartida por el 62 % de los participantes).

- Replantear las estrategias de ventas y de marketing, incluyendo los precios, debido a la presencia en el mercado de Airbnb (compartida por el 58 % de los participantes).

Cuando se les pidió que indicaran cuáles habían sido los motivos primordiales para recurrir a la tecnología, los participantes mencionaron la posibilidad de mejorar la gestión de las tarifas y los precios de las habitaciones, la importancia de reducir el tiempo dedicado a las tareas administrativas para centrarse en el servicio ofrecido a los huéspedes y la capacidad de ser más proactivos respecto de la competencia local como tres de sus cinco razones principales.

"A pesar de que la oferta de soluciones tecnológicas diseñadas para facilitar el trabajo de los hoteles no ha dejado de aumentar, muchas de ellas no cuentan con las opciones necesarias para afrontar las constantes fluctuaciones en las tarifas ni las expectativas cambiantes de los consumidores, que buscan una experiencia cada vez más personalizada al mejor precio", explica Inga Latham, directora de producto en SiteMinder. "La tendencia generalizada de buscar gangas es un comportamiento que genera una gran satisfacción a los consumidores y que, a su vez, tienden a responder positivamente. Este comportamiento es el que está impulsando el crecimiento continuo de las reservas de última hora y presionando a los hoteleros a hacer descuentos en sus precios para mantenerse competitivos".

"Entender a los huéspedes es crucial. El concepto de la distribución ha evolucionado por completo. Ha pasado de ser una transacción centrada en administrar las tarifas y la disponibilidad de las habitaciones a convertirse en una estrategia basada en datos y análisis del mercado que afecta a los huéspedes en todas las etapas de su viaje y que ayuda a los hoteleros a tomar decisiones. Insights de SiteMinder permite a los hoteles planear sus estrategias de ventas y de marketing de una forma más inteligente, conservando siempre la integridad de su marca".

TorreMirona Golf & Spa Resort ha sido uno de los primeros establecimientos en probar Insights de SiteMinder. Al usarlo en combinación con el channel manager de SiteMinder, esta propiedad ubicada en Cataluña ahora puede organizar sus planes de distribución y de precios de una forma más sencilla y estratégica. Yassine Bouallala, directora general del hotel, afirma que "Insights es la herramienta ideal para gestionar las tarifas".

Sobre SiteMinder

En una época en la que cada vez hay más oferta y lugares para descubrir, el propósito de SiteMinder es liberar el potencial de los hoteles con la tecnología que marca la diferencia. SiteMinder es la plataforma de captación de huéspedes líder en la industria hotelera mundial. Es pionera por sus soluciones ingeniosas y sencillas que consiguen que los hoteles, de todos los estilos y tamaños, atraigan a huéspedes de todo el mundo, acompañándolos en cada etapa de su viaje. Gracias a este papel esencial, SiteMinder se ha ganado la confianza de más de 35.000 hoteles en 160 países, generando más de 100 millones de reservas que para los hoteles representan ingresos superiores a 31,4 mil millones de euros cada año. Para más información, visita www.siteminder.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.