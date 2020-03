Aviso de seguridad de determinadas lavadoras de las marcas Bosch, Siemens, Neff y Balay compradas en 2019 Comunicae

martes, 10 de marzo de 2020, 12:48 h (CET) BSH Electrodomésticos España informa de un riesgo potencial de lesiones por el tambor interior de determinadas lavadoras de las marcas Bosch, Siemens, Neff y Balay fabricadas en febrero de 2019. Se trata de una medida de seguridad voluntaria para recuperar 2.000 lavadoras. Las lavadoras afectadas se sustituirán sin cargo BSH Electrodomésticos España, S.A. está retirando algunas lavadoras de carga frontal de las marcas Bosch, Siemens, Neff y Balay, debido a un riesgo potencial de lesiones por el tambor interior de estos aparatos. BSH solicita a los clientes que comprueben si su lavadora está afectada en la web www.seguridadlavadoras.es. Los electrodomésticos afectados se sustituirán gratuitamente por una lavadora nueva en el propio domicilio.

En España, están afectadas por este aviso de seguridad, determinadas lavadoras con número FD 9902, fabricadas en el mes de febrero de 2019, de las marcas Bosch, Siemens, Neff y Balay. Los controles de calidad de la empresa han detectado un fallo potencial en la unión del tambor metálico interior. En determinadas circunstancias, esta unión puede soltarse durante la operación de centrifugado y suponer un riesgo de lesión considerable.

BSH solicita a todos sus clientes que comprueben en la página web www.seguridadlavadoras.es si su aparato está afectado por este aviso de seguridad. Todos los aparatos afectados se sustituirán de forma gratuita por una lavadora nueva.

"La seguridad de nuestros clientes es de suma importancia para nosotros y estamos comprometidos con los más altos estándares de calidad. Sin embargo, no podemos garantizar la seguridad durante toda la vida de estas lavadoras afectadas. Por esto, BSH ha puesto en marcha esta medida de seguridad voluntaria" informa en su comunicado BSH. La empresa recomienda que para minimizar los riesgos de seguridad y como medida de precaución, si se comprueba que la lavadora está afectada no utilizarla a más de 800 revoluciones por minuto hasta que se haya sustituido.

Aquellos clientes que tengan dificultad en verificar si su lavadora está afectada también pueden llamar al teléfono 900 555 060 de lunes a viernes de 8:00h a 20:00h.

