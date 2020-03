BaRRa de Pintxos inaugura otro nuevo establecimiento en una de las mejores zonas de Majadahonda Comunicae

martes, 10 de marzo de 2020, 11:28 h (CET) La franquicia de restauración afianza su expansión en Madrid con otro local situado en Majadahonda “Nuestro modelo de negocio gira en torno a tres pilares fundamentales: producto, servicio y local. De la correcta gestión de estos tres factores dependerá en gran medida el éxito del proyecto.” Asegura Eduardo Sancho, socio director de la cadena de cervecería especializada en pintxos y cazuelas, que anuncia la próxima apertura de otro local en Madrid.

El restaurante se encuentra situado en una de las mejores zonas de la localidad madrileña, Ctra. de Pozuelo, 48. C.C. La Bolsa, cerca de un complejo de oficinas Mapfre y una zona residencial con gran tránsito. El local cuenta con 400 m2 distribuidos en dos plantas: 200m2 de planta calle y 200m2 de sótano, además de 50m2 de terraza. Este concepto puede albergar a más de 170 comensales que podrán disfrutar de la amplia variedad gastronómica con sus pintxos Canallas XL y cazuelas que oferta la enseña. La apertura del nuevo establecimiento generará 10 nuevos puestos de trabajo.

La franquicia BaRRa de Pintxos supone una gran oportunidad de inversión, es un concepto consolidado y atractivo con varios establecimientos operativos que acogen a cientos de comensales diariamente. Sus franquiciados tienen la oportunidad de participar en un modelo de negocio de gran aceptación y buena rentabilidad, al que se suma un completo apoyo y calidad de servicio, contando con unos excelentes profesionales con avalada experiencia en todas las áreas de la compañía.

Por otro lado, el franquiciado goza del soporte constante por parte de la Central mediante su formación y asesoramiento inicial y continuado, con ventajas pre-apertura, en la apertura y en la post-apertura.

En cuanto al éxito de su concepto de restauración, BaRRa de Pintxos ha sabido combinar la elegancia y exclusividad de sus locales, que están diseñados con un estilo diferente pero reconocible entre ellos, y la calidad de su oferta gastronómica, en la que destacan sus famosos Pintxos XL y las cazuelas.

Según declaraciones de Borja Sánchez, Director de Expansión de Tormo Franquicias Consulting y Barra de Pintxos: “BaRRa de Pintxos representa una de las enseñas con más potencial en el mercado de franquicias de hostelería en la actualidad, se trata de una marca ampliamente consolida en el mercado, muchos de sus locales son conceptos referentes en sus zonas, cuentan en su mayoría con un perfil de franquiciado de corte inversor, razón que demuestra que el fuerte desarrollo operativo de sus procesos no requieren de una presencia física por parte del franquiciado en el establecimiento y sus locales tienen una oferta amplia, versátil, competitiva y de calidad adaptada para cualquier tipo de perfil de cliente y franja horaria. Todos éstos alicientes, sumado a la gran rentabilidad que experimentan los locales de su red, lo sitúa como uno de los conceptos con más garantía de éxito a la hora de invertir en franquicia en España”.

Desde la Central anuncian nuevas aperturas durante este 2020, siendo Oviedo la siguiente, que está previsto que abra el próximo mes de abril en una de las calles más céntricas de la ciudad.

Gracias a su buena gestión empresarial, BaRRa de Pintxos se ha convertido en una de las franquicias más demandadas por inversores y emprendedores que buscan un concepto de hostelería innovador, atractivo, a la vez consolidado.

Para más información sobre la franquicia, no dude en ponerse en contacto con el departamento de expansión de Tormo Franquicias Consulting, que le ayudará en todo lo que necesite.

