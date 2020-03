El contenido descargable del videojuego TESO: Harrowstorm ya está disponible en PC/Mac

Comienza la aventura anual Dark Heart of Skyrim para todos los fans de la saga The Elder Scrolls ZeniMax Online Studios ha publicado el último contenido descargable para The Elder Scrolls Online: Harrowstorm, por lo que ha dado el pistoletazo de salida oficial a la aventura interconectada de un año Dark Heart of Skyrim para los usuarios de PC y Mac. El DLC prepara el terreno para los sucesos que llegarán con el capítulo Greymoor y contiene dos nuevas mazmorras, Unhallowed Grave e Icereach, además de mejoras gratuitas de rendimiento integradas en la actualización 25 del juego base. Harrowstorm se publicará para PlayStation 4 y Xbox One el 10 de marzo. En Unhallowed Grave, los aventureros y saqueadores de tumbas se han abierto paso hasta una antigua sepultura en Bangkorai en busca de un poder ancestral que ha permanecido aprisionado durante siglos. Los jugadores tendrán que adentrarse en esta tumba olvidada, descubrir los motivos que llevaron a la invasión de la cripta y poner fin a los planes del invasor antes de que sea demasiado tarde. Por otro lado, la costa norte de Skyrim se está viendo azotada por una terrible tormenta sobrenatural, cuyo origen parece ser la isla en la que habita un aquelarre de brujas. Los jugadores tendrán que visitar Icereach para enfrentarse a las hechiceras y detener su mortífero ritual antes de que asole la totalidad de Skyrim.

Respecto a las mejoras prometidas a los jugadores, la actualización 25 presenta correcciones de rendimiento para todos los jugadores de TESO que mejoran los tiempos de carga, FPS e implementa una enorme serie de parches para el cliente del juego que modifican el modo en que se descarga, parchea y almacena el juego. Este cambio reduce radicalmente el espacio que ocupa TESO en el disco duro. Todos los jugadores tendrán que volver a descargar el cliente del juego tras la publicación de la actualización 25, y como incentivo recibiránuna mascota Crimson Torchbug gratis.

Harrowstorm es solo el principio de la aventura anual Dark Heart of Skyrim. El capítulo Greymoor de TESO llegará en mayo, para los jugadores de PC/Mac, y en junio, para los jugadores de consola. Greymoor llevará a los jugadores a Skyrim Occidental, el gélido hogar de los nórdicos, y la caverna olvidada de Blackreach (una versión expandida de la ubicación que los jugadores ya conocen de The Elder Scrolls V: Skyrim), donde podrán luchar contra siniestros monstruos y a la vez desvelar el secreto del oscuro corazón de Skyrim.

Vídeos

Vídeo de Harrowstorm, el nuevo capítulo de la saga de videojuegos The Elder Scrolls