El Virus del Papiloma (VPH): un problema real ¿Como Prevenirlo o Combatirlo?

martes, 10 de marzo de 2020, 08:00 h (CET) Realmente el Virus del Papiloma humano en la sociedad tiene altos grados de vergüenza y un gran desconocimiento. Afecta a todos, hombres y mujeres. Hasta el 80% de la población en alguna parte de su vida puede haber contraído este virus. ¿Como se puede prevenir o erradicar? ¿Como afecta esto a las relaciones de pareja? ¿Que tratamiento seguir según PAPILOXYL? El virus del papiloma humano, normalmente abreviado como VPH o HPV es un virus muy común, cuya infección causa la aparición de verrugas en la piel y en ocasiones en los genitales, también llamadas condilomas. Afecta tanto a hombres como mujeres.

Pero lo más importante es que este virus tiene tendencia a infectar al mantener relaciones sexuales. En la mayoría de los casos, la respuesta inmunitaria del organismo consigue destruir al virus. Pero en algunos casos esta infección consigue alterar las células, pudiendo producir con el paso del tiempo la aparición de un cáncer de cervix,larinfaringeo,anal etc.

Hay mas de 150 tipos del virus del papiloma humano, pero los mas peligrosos son los tipos vph 16 y vph 18, ya que son los que pueden provocar alteraciones mas graves.

El virus del papiloma humano infecta tanto a hombres como a mujeres, provocando condilomas o verrugas.

¿Es una enfermedad de transmisión sexual?

Se considera al VPH una infección de transmisión sexual, ya que la principal fuente de contagio es durante las relaciones sexuales. Sin embargo, mas del 80% de la población ha estado en contacto con el virus del papiloma, por lo que podemos decir que practicamente todo el mundo es un potencial portador, y cualquier persona con relaciones sexuales está expuesta al contacto del virus.

¿Significa que se va a tener un cáncer?

No, no hay que confundir la infección VPH con el cáncer. La presencia del virus altera las células y solo aumenta el riesgo de que se puedan alterar y terminar resultado en un proceso maligno.

¿Cómo Prevenilo o Combatirlo el VPH?

Evitar el contacto sexual, ya que es su principal causa de contagio. También educar a la población en materia sexual, promoviendo el uso de condón y la vacunación contra el VPH. Aunque lo último no es 100% seguro el que se pueda infectar con el papiloma humano.

Según la Dra Mercado Saenz ,"Otra línea de actuación, tanto en casos de prevención, como cuando ya se ha producido la infección es reforzar el sistema inmune, ya que en más del 85% de los casos el propio sistema inmune del individuo es capaz de acabar o de neutralizar el virus, por lo que la estimulación y modulación de las defensas puede resultar un método altamente efectivo en la lucha contra la enfermedad."

Como Innovación en este sentido se encuentra PAPILOXYL. Suplemento de última generación cuyos componentes lo convierten en un coadyuvante , potenciador y modulador del sistema inmunológico, de la síntesis del ADN y que además proporciona protección a las células frente al daño oxidativo. Así como, adyuvante en terapias de mantenimiento y bienestar de las mucosas, piel, y del proceso de diferenciación celular. Sus componentes como el Reishi, Lactoferina, Zinc ,Shiitake , Vitamina C,B12 y B9 lo convierten en un excelente reforzador del sistema inmunológico.

Es importante mantener siempre un sistema inmunológico equilibrado, que pueda ser capaz de proteger de las infecciones víricas. En este sentido la inmunoterapia puede integrarse dentro de la estrategia global del tratamiento de la infección vírica.

Con el sistema inmunológico reforzado , se podrá prevenir, combatir el virus y eliminar los verrugas o condilomas, y también evitar el riesgo de alteraciones en el cuello del útero, pene, faringe,lengua o zona anal.

