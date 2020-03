5 nuevas startups, en la línea de salida tras el 3DS Barcelona 2020

El 3 Day Startup, celebrado en La Salle-URL, ha contado con la participación de 55 estudiantes universitarios de todo el país La Salle-URL y 3DS Spain han organizado este pasado fin de semana la séptima edición del 3 Day Startup Barcelona (3DS Barcelona 2020), el evento que promociona el emprendimiento entre los jóvenes universitarios y que ha fomentado, en esta edición, la creación de 5 nuevas empresas emergentes de base INSURTECH y FINTECH. En total, 55 estudiantes han participado en el 3DS Barcelona 2020 y han creado, en menos de 72 horas, su proyecto de startup.

El evento ha servido para que los participantes se formen como emprendedores gracias a los consejos y la colaboración de más de 30 mentores especializados en diversas áreas. Los estudiantes, divididos en grupos de trabajo, presentaron en el Campus de La Salle-URL su idea de startup, desarrollaron los primeros prototipos, estudiaron el modelo de negocio, mantuvieron contactos reales con representantes del mercado y, finalmente, realizaron una presentación del proyecto ante inversores y business angels, que examinaron y validaron las propuestas.

En el 3 Day Startup de este año se han desarrollado 5 proyectos de startup:

SECURHOME

Facilitar a las aseguradoras la gestión integral de siniestros de hogar, reduciendo costes y aumentando la satisfacción del usuario final, mediante una plataforma digital de procesos de manera FÁCIL, RÁPIDO Y FIABLE.

Stefanie Walther, (ADE, Bachelor of Arts); Manuel H. Castañeda Cieza, (ADE); Janet Carol Gutiérrez Mundaca, (Derecho); Miriam Gutiérrez Mundaca, (ADE); Oriol Tugas Prats, (Ingeniería electrónica y PMP); Luis Alberto Castañeda Castañeda, (IT); Alfredo Cárdenas Chahuan , (Ingeniero Mecatrónico); Beatriz Ravell Lusquin, (Ciencias Económicas y Empresariales); Elena Vázquez Bayón, (Recursos Humanos)

FINPERK

Solución que acerca las empresas y sus trabajadores al sector financiero a través de:

Beneficios fiscales a los empleados y a empresas

Democratización del acceso a información entendible

Un servicio personalizado al empleado Maria Cristina Peña(Finanzas y Contabilidad); Martí Pla (Digital Business); Marcos Lora (Ingeniería de Software y Analytics); David Monter (Matemáticas y Analytics); Albert Cerdán (Grado y Máster en Ingeniería Industrial y Electrónica); Alex Gutiérrez (Matemáticas – ADE y Analytics)

WALLBI

Mejoramos la experiencia en el momento de pago en los restaurantes reduciendo el tiempo de espera para los clientes. Los restaurantes nos valoran por el aumento de la rotación de las mesas i la mejora en el servicio; y los clientes, por la facilidad en el método de check-out. Nuestros ingresos provienen de las comisiones por transacción en los pagos, las licencias del software y a largo plazo, la venta de datos cruzados.

Xavier Badiella (Finanzas);Mariona Esquerdo (Business);Jeaneth Figueroa (Compliance);Adrià Leira (Fundraising); Dani Matamala (Marketing); David Matamala (Marketing digital); Sergio Muñoz (IT); Marta Pérez (Seguridad)

Santi Serrate (IT)

HealthBanK

APP lifestyle que analiza, cuida y entrena tu salud física y financiera.

Andrea Caballero (Doctora en Bioquímica) ; Raúl Folch (Ingeniero Industrial); Leidy Fernández (Turismo y Marketing); Fernando Inca (Ingeniero en Sistemas); Álvaro Amand (Ingeniero Industrial); Andreu Márquez (Ingeniero de Telecomunicaciones); David Abajo (Ingeniero Industrial)

WIN TIME

Market place que vincula jóvenes profesionales y empresas, a través de retos de innovación.

Carolina Dabusti (Arquitectura); Xavier Albet, (ADE); Marina Cussó (Arquitectura); Tere Crespo (Periodismo); Fernanda González (Ingeniería Industrial); Katty Flores (ADE) Roberto Pineda (Ingeniero Industrial)

3 Day Startup es una iniciativa formativa que persigue el aprendizaje real a través del learning by doing y que fomenta los valores del espíritu emprendedor: confianza, sacrificio y autosuficiencia. Desde que la Universidad de Texas acogiera la primera edición, el evento ha recorrido decenas de países de todo el mundo hasta sumar medio millar de ediciones. De la celebración de estos eventos han surgido más de 100 startups, muchas de las cuales han continuado operando fuera del 3DS, levantando grandes inversiones de dinero e incorporándose a programas de aceleración y a incubadoras de empresas emergentes. Además, 3DS ha dado formación a más de 15000 estudiantes, promoviendo una inversión de 180 millones de dólares e implicando a casi doscientas universidades de todo el mundo.

Este año la iniciativa ha contado con la colaboración del Grupo CaixaBank en el marco de su estrategia de apoyo al colectivo emprendedor y al entorno universitario. Grupo CaixaBank impulsa y promueve iniciativas de cocreación y colaboración para favorecer la innovación compartida, contribuir a promover la generación de nuevos productos y servicios, captar talento y mejorar la experiencia de los consumidores. Acció y Meetmaps también han patrocinado el acto, que además ha contado con partners como Comunicae, Goin, y eCooltra. Asimismo, Estrella Damm, Biodelícies, Native Organics y Too Good To Go han proporcionado la comida y las bebidas durante los tres días del evento.

La Salle Campus Barcelona:

La Salle Campus Barcelona, miembro fundador de la Universitat Ramon Llull, es un centro universitario que ofrece programas universitarios de Grado, Posgrado y Máster, PhD y especialización en las áreas de conocimiento de Arquitectura, Ingeniería, Informática, Multimedia, Management y Artes Digitales, Animación & VFX, con la tecnología como elemento esencial de su ADN.

La Salle Campus Barcelona apuesta por el emprendimiento, la interacción constante entre alumno y empresa y la investigación aplicada. Además, fiel a su misión de formar profesionales con valores capaces de transformar la sociedad, propicia el desarrollo de la sensibilidad social y humanística del alumno.

Cuenta con un espacio de innovación único: el Internet of Things Institute of Catalonia, el primer laboratorio europeo de innovación e investigación sobre el internet del futuro, que fortalece el ecosistema de innovación, transferencia e investigación de La Salle Campus Barcelona.

La Salle es la red más grande Global sin ánimo de lucro que se dedica específicamente a la educación. Tiene más de 300 años de historia y está presente en 80 países. La forman 1083 centros educativos y 65 universidades, con 1000000 de alumnos, 300000 de ellos universitarios.

3 Day Startup

En enero de 2008, un grupo de estudiantes fundó 3 Day Startup en la Universidad de Texas, en Austin, que es donde se realiza el evento más importante de 3DS. Originalmente era una organización de estudiantes, y ahora 3 Day Startup es una corporación sin ánimo de lucro.

En los últimos tres años, el programa se ha extendido a otras universidades de América del Norte, Europa, Sudamérica y Asia. Desde entonces, se han celebrado más de 500 eventos 3DS en 180 universidades de los 5 continentes, en los que han participado más de 15.000 estudiantes.

Más de 100 startups han surgido de estos proyectos, muchas de las cuales han continuado fuera del 3DS, obteniendo una financiación total de más de 180 millones de dólares. Algunas startups han entrado también en aceleradoras o incubadoras como Y Combinator, TechStars, 500 Startups y Capital Factory.