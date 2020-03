EAE Business School organiza All in day EMBA – Business Challenge para ganar una beca para el Executive MBA Comunicae

lunes, 9 de marzo de 2020, 16:00 h (CET) El evento tendrá lugar, el próximo 12 de marzo, simultáneamente en el campus de Barcelona y de Madrid Lunes, 9 de marzo de 2019 - EAE Business School organiza el evento All in day EMBA-Business Challenge, el próximo 12 de marzo, en el campus de Madrid y Barcelona, que planeta, a 10 equipos, el reto de resolver un Business Game y así poder ganar una beca para cursar el Executive MBA.

All in day EMBA-Business Challenge es un evento dirigido a profesionales con más de 5 años de experiencia laboral de cualquier industria o sector, interesados en desarrollar sus habilidades de liderazgo, toma de decisiones, y en conocer a otros ejecutivos. El reto les permitirá competir y desarrollar habilidades relacionadas con la gestión de inventarios, operaciones o I+D en la toma de decisiones en entornos altamente competitivos, hacer networking con profesionales de todos los sectores y tener la posibilidad de ganar una beca del 100% del Executive MBA.

A lo largo de la sesión, los participantes trabajarán con modelos de ‘data analysis’ y competirán por un KPI de beneficio neto para los supuestos accionistas. Todo ella se realizará con una herramienta de simulación de negocios y técnicas de gamificación para motivar y focalizarse en objetivos, entre otras.

Para poder participar en este reto, se requiere una experiencia mínima de 5 años, un requisito necesario también para cursar el Executive MBA de EAE. En este sentido, a lo largo del curso de este programa, cada participante aporta su visión particular y conocimientos a la dinámica de grupo, generando un ecosistema de aprendizaje único.

Todos los participantes del evento pueden optar a la beca. No hace falta ser parte del equipo ganador, solo demostrar colaboración, participación y talento durante la dinámica. Durante el evento, estará un jurado para ver cómo se desenvuelven los participantes ante el reto planteado.

