Viajar en tiempos del Coronavirus según ViajerosPiratas Comunicae

lunes, 9 de marzo de 2020, 15:08 h (CET) El 92% de los encuestados está convencido de que en verano ya podrá viajar con total normalidad El pasado 22 de enero se activaron todas las alertas mundiales por un virus desconocido hasta la fecha y que ha continuado su expansión internacional durante las últimas semanas: el Coronavirus. Esta crisis sanitaria viene copando la información diaria y ya ha afectado a diferentes ámbitos como el político, económico, empresarial y turístico. Pero, ¿cómo se sienten realmente los viajeros españoles frente a esta situación?

Con el fin de descubrirlo, ViajerosPiratas ha lanzado una encuesta entre más de 30.310 participantes, de los cuales 1.800 españoles para conocer cómo les está afectando esta nueva situación a la hora de organizar sus próximos viajes.

Más de la mitad de los encuestados son jóvenes de entre 25 y 34 años y al 49% de ellos no le preocupa contraer del coronavirus mientras viaja, frente a un 32% que basan este temor dependiendo del destino al que viajen. Tanto es así, que ante la pregunta de si han cancelado o reprogramado algún viaje, un 75% afirma que sus planes no han cambiado en absoluto.

En cuanto a sus planes de futuro, solamente un 22% está esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en cuanto al virus antes de reservar su próximo viaje y un 67% sigue adelante con sus planes a pesar de todo.

La mayoría, de hecho, está programando viajes de aquí a dos meses, sobre todo por Europa y viajes tanto europeos como intercontinentales para dentro de tres meses.

Viajeros optimistas: confían en disfrutar del verano con normalidad

Preguntados por cuánto tiempo creen que durará esta situación, la gran mayoría (71%) se inclinan por “unos pocos meses” y el 92% está convencido de que en verano ya podrá viajar con total normalidad.

Entre los más temerosos, los principales medios de transporte a evitar son los cruceros (19%), el transporte público (12%) y los aviones (7%), aunque existe un 61% de los encuestados que actualmente no evita ningún transporte en concreto.

Durante las últimas semanas, han sido varias las medidas de precaución recomendadas por las autoridades sanitarias españolas y un 45% de los encuestados considera que las mismas son correctas. Sin embargo, un 27% las considera exageradas y un 28% insuficiente.

Por otro lado, los españoles valoran de forma muy positiva el sentirse correctamente informados en situaciones de crisis como esta. Desafortunadamente, en este caso y en lo relativo a sus derechos como viajeros, ante posibles cancelaciones por el coronavirus, solo un 19,5% se siente bien informado, frente a un 42% que se siente solo parcialmente informado y un 39% que se siente mal informado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.