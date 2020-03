ALVIC Blue Moon Lounge Bar en Casa Decor 2020 Comunicae

lunes, 9 de marzo de 2020, 12:56 h (CET) Es el innovador, ecléctico e imaginativo espacio de arte real que el estudio Ruiz Velázquez ha creado para la firma Alvic en el evento de Casadecor , celebrado en la Calle Velázquez 21 de Madrid del 5 de marzo al 19 de abril de 2020 ALVIC estará presente en una nueva edición de Casa Decor 2020 (Del 5 de marzo al 19 de abril) por cuarto año consecutivo. En esta edición, la multinacional española ha diseñado un Lounge bar que es mucho más que funcionalidad y estética, es un escenario imaginario de juegos visuales, que recrea con paneles y superficies recortadas, muebles y perspectivas, en una realidad distorsionada que conecta al visitante con la materia primera que trasciende de la autenticidad del producto de Alvic en este lounge de bienvenida para los visitantes del evento y amantes de la marca.

El espacio se orquesta en varios planos visuales: El plano azul con los murales y sus enormes círculos vacíos, el plano medio central y los arcos contrapuestos del pasillo; la solemnidad de un pavimento plano blanco marmóreo de la marca Neolith y los detalles o insertos de gris perla Luxe de Alvic bajo la cálida bóveda de ladrillo del espacio existente. Todo ello queda culminado por la fragancia trabajada por Dejavu Brands que evoca misterio y aire soñador, que se ensalzan con la madera de cedro y notas modernas de cilantro y cardamomo.

Los paneles de madera Azul índigo de LUXE PLUS en acabado brillo se recortan creando una geometría espacial imaginaria que expande las perspectivas en todas las dimensiones de visión que ofrece el espacio desde cualquier ángulo. La planta del espacio consta de una zona de recepción o entrada, un núcleo refectorio, un amplio pasillo y contrapuesta, una barra de servicio.

Dentro de esta escultura azul los visitantes se sumergen en un paisaje vibrante de arcos y círculos que se reflejan en todas direcciones. Un paisaje reflexivo capaz de crear una realidad matérica, como si el arte fuera pura experimentación directa e interactiva

El pasillo se encuentra enmarcado por un lateral por una fila de arcos azules que se prolongan de núcleo del comedor que parecen contrafuertes y que contrastan con la superficie blanca y marmórea del suelo y la bóveda de tierra del techo del edificio.

La entrada al espacio invita al visitante a sumergirse en un espacio de arte, y a participar de él, es la antesala donde repiten en un mural la representación artística ya conocida de la marca con los diferentes colores de paneles de ALVIC: Burdeos, Curry, Pumpkin, Azul índigo, Aguamarina y Gris perla de la colección Luxe Plus, una escenografía visual, atractiva y decorativa totalmente diferente de la uniformidad y la serenidad del azul escogido para el interior del espacio, un color amable que inspira confianza, frío a la vez que pasivo y que contrasta con los movimientos y giros que estimula el espacio sucesivo como un caja monolítica artística de llenos y vacíos.

Más información en: https://www.grupoalvic.com/es/alvic-blue-moon-lounge-bar/

