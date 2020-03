La importancia de la marcha en puntillas infantil según Clínica Grimalt Llinàs Comunicae

lunes, 9 de marzo de 2020, 12:04 h (CET) Uno de los aspectos esenciales para controlar esta alteración es el estudio de la pisada en edad infantil Una de las alteraciones biomecánicas más comunes en los niños de hasta 10 años es la marcha en puntillas infantil. Dicha alteración se caracteriza por apoyar la parte delantera. Si no hay una corrección a tiempo, generará un estrés en las estructuras óseas de la zona y un acortamiento muscular de la zona posterior de la pierna.

Según los expertos de Clínica Grimalt, es una alteración que puede no causar ningún tipo de dolor en los pacientes, es decir, no es una patología asintomática. Sin embargo, sí que debe ser controlada por un profesional, ya que la marcha en puntillas puede desencadenar otros síntomas o patologías secundarias.

Uno de los aspectos esenciales para controlar esta alteración es el estudio de la pisada en edad infantil. Un estudio biomecánico realizado por un profesional ayudará a detectar tanto patologías como la marcha en puntillas, como evitar futuras alteraciones en la pisada. Además, en la edad temprana la prevención es la clave del éxito para la futura calidad de la pisada del infante.

A parte de realizar una prevención con profesionales, los expertos de Clínica Grimalt Llinàs destacan que el origen de la marcha en puntillas infantil puede ser varios. Uno de ellos es por motivos musculares, estructurales o idopáticos, es decir, por malos hábitos posturales. No obstante, en algunas de las ocasiones esta patología puede ir viniculada a un origen neurológico.

Sobre Biomotion Lab, la red de franquicias podológicas más potente de España

Biomotion Lab es una franquicia dedicada a la elaboración de plantillas personalizadas para la realización de múltiples deportes. Biomotion Lab representa el futuro de las plantillas deportivas basadas en un Sistema de Exploración Biomecánico Único creado con las más Avanzadas Tecnologías. Biomotion Lab está en plena expansión en el mercado español y ofrece tecnología y personalización al servicio de la funcionalidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.