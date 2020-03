Las claves para convertirse en un empresario de éxito

"5% Consigue ser parte del porcentaje de empresarios que triunfan", el manual de Antonio Hernández Cava imprescindible para los emprendedores Ser empresario y no morir en el intento es el sueño de todo emprendedor. No existen las varitas mágicas, pero sí los buenos consejos. Y eso es lo que hace Antonio Hernández Cava en su libro “5% Consigue ser parte del porcentaje de empresarios que triunfan”. No lo hace a la ligera. Este libro es el resultado de una larga carrera que empezó en 1976 como asesor de empresas y que ha pasado por distintas etapas, compaginando su trabajo como empresario con otras funciones, como ser edil de su localidad natal, Mula. Pero nunca, a lo largo de todos estos años, ha dejado el sector privado.

Ha sido esta dilatada experiencia profesional la que le ha llevado a escribir, con conocimiento de causa, los factores que inducen a cualquier empresario a obtener el éxito. “5% Consigue ser parte del porcentaje de empresarios que triunfan” es una guía de referencia que incluye las claves para no caer en errores habituales. Un manual dirigido a quienes buscan el secreto para obtener buenos resultados.

A través de un lenguaje sencillo y claro se explican las trabas y problemas de cualquiera que se inicie en la aventura empresarial. El título es, cuando menos, significativo. Nadie dijo que fuera fácil, pero si en el camino se encuentran respuestas y soluciones seguro que el éxito está asegurado.

El autor

Asesor de empresas desde octubre de 1976, año en el que fundó su despacho y se colegió como graduado social por la Universidad de Murcia en el Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia. Con posterioridad, en el año 1981 se tituló como procurador de los tribunales. En 1997, cursó el Master Superior en Prevención de Riesgos Laborales, en la Universidad de Murcia. Pertenece a la primera promoción de esta especialidad. A los 29 años, en 1979, fue elegido alcalde de su ciudad, Mula (Murcia), por Unión de Centro Democrático (UCD). Formó parte de la Comisión de Transferencias de la Región de Murcia en la preautonomía, en su condición de afiliado a UCD. Esta comisión estaba compuesta por miembros de los distintos partidos políticos (UCD, PSOE, PCE, etc.). Ha sido empresario en distintos sectores y actualmente forma parte como colaborador en la asesoría que fundó, aportando su experiencia como profesional durante tantos años. La asesoría actualmente es liderada y comercializada por un grupo de profesionales multidisciplinares. Está casado con Raimunda Muñoz Ortega y tiene tres hijos: Rubén, Luz Marina e Iván Hernández Muñoz. Rubén e Iván son arquitectos y Luz Marina abogada (es quien representa a la familia en el despacho que fundó). Siempre ha sido empresario y en ningún momento de su vida ha querido ser otra cosa.