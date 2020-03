El 15 de marzo comienza el IX Circuito MTB de Guadalajara Comunicae

lunes, 9 de marzo de 2020, 12:12 h (CET) Este año consta de diez pruebas, que arrancan en Cifuentes el próximo fin de semana, y terminarán en Yebra (25 de octubre). Como cada año, el circuito evoluciona y estrena novedades El próximo domingo, 15 de marzo, en Cifuentes, arranca el IX Circuito Provincial de MTB Diputación de Guadalajara, que vuelve a organizar y coordinar el Club MTB Pastrana. El Circuito de 2020 cuenta con diez pruebas puntuables (ver calendario). Recorrerá la provincia, desde el punto de vista deportivo, en los meses de marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, y octubre. Algunas pruebas son verdaderos clásicos del circuito, como la Excarcha Xtreme de Sigüenza, o el maratón Alcarria Xtreme Race, de Pastrana (que vuelve a formar parte del circuito), mientras que otras se estrenan en el calendario, dando paso así a la participación de otras localidades, como Cifuentes, que se integra por primera vez en el circuito, mientras que las de Jadraque y Tendilla vuelven a formar parte de él.

La provincia de Guadalajara es, como para tantos otros deportes, un paraíso para la práctica del MTB: por su paisaje, por la afición y voluntarios de cada uno de los clubes locales, que se vuelcan con la organización y que generan un excelente ambiente de competición. “Esperamos que, en 2020, se incremente el número de participantes, y animamos tanto a los deportistas más avezados, como a los principiantes, a que participen en el circuito, puesto que como en cada edición, cada prueba tiene dos recorridos para facilitar el acceso a ciclistas, independientemente de su nivel de preparación, además de generarse también turismo deportivo hacia nuestra provincia, puesto que, como es bien sabido, conocer Guadalajara, es sinónimo de volver a ella”, valora David Pascual Herrera, diputado delegado de Deportes.

Como en anteriores ediciones, el Circuito Provincial de MTB “Diputación de Guadalajara”, contará con dos rutas de ciclismo de montaña, una larga y otra corta. Para participar en cualquiera de ellas será necesario contar con la licencia federativa en vigor (o sacarse la licencia de un día).

La organización concreta de cada prueba correrá cargo de un club deportivo federado. Así, cada una de las diez pruebas del 9º Circuito Provincial de MTB Diputación de Guadalajara, contará con un reglamento particular en el que se detallarán horarios, fecha, recorrido, perfiles y servicios que se presentarán a los participantes (duchas, aperitivo, avituallamientos, premios, etc.) así como cualquier otra información que el club considere oportuna.

El horario de salida de todas las pruebas se establecerá entre las 9:00 y las 10.30 horas del domingo de la prueba. Los recorridos oscilan entre los 35 y los 65 kms para la ruta larga, o de 85 km en caso de ser prueba maratón, y de entre 25 y 40 kms para la ruta corta. El club organizador ofrecerá, como mínimo, dos avituallamientos, uno durante el recorrido y otro al término de la prueba.

La ruta corta será siempre apta para participantes, sin distinción de edad, con un nivel físico medio-bajo. No sumará puntos por lo que no optará a clasificación general, pero los ganadores sí obtendrán su tiempo de llegada y serán premiados los 3 primeros de las categorías cadete (hasta 15 años) y Categoría Ruta Corta (más de 16 años). La Ruta Larga está destinada a aquellos participantes que tienen un nivel de forma óptimo para realizar un recorrido largo mucho más exigente por perfil.

El sistema de cronometraje de cada prueba queda garantizado mediante la presencia de dos jueces de carrera designados por la Federación de Ciclismo de Castilla la Mancha.

Principales novedades 2020

En 2020, el circuito estrena nuevas categorías Féminas. Así, aparece la nueva categoría Féminas Master, para mujeres de más de 40 años en adelante. Por debajo de esa edad, se mantiene Féminas Senior. Asimismo, aparece la nueva Categoría Cadete (Ruta Corta).

Otra novedad es que la clasificación general final de cada participante se obtendrá teniendo en cuenta las 8 mejores puntuaciones obtenidas de la totalidad de las 10 pruebas disputadas. Estas ocho pruebas darán el título de "Finisher". Si un corredor finaliza las 10 pruebas, se sumarán 5 puntos extra al global como premio. La clasificación general se regularizará a partir de la segunda prueba, donde se descartará la peor, y de la tercera hasta la última, donde se descartarán las dos peores.

Categorías Ruta Larga

Se establecen las siguientes rutas y categorías:

JUNIOR.- aquellos que este año cumplan entre 17 y 18 años

SUB 23.- aquellos que este año cumplan entre 19 y 22 años

SENIOR.- aquellos que este año cumplan entre 23 y 34 años

MASTER 35.- aquellos que este año cumplan entre 35 y 39 años

MASTER 40.- aquellos que este año cumplan entre 40 y 44 años

MASTER 45.- aquellos que este año cumplan entre 45 y 49 años

MASTER 50.- aquellos que este año cumplan entre 50 y 54 años

VETERANOS.- aquellos que este año cumplan 55 o más años

FÉMINAS SENIOR.- aquellas que cumplan entre 14 y 39

FÉMINAS MASTER.- aquellas que cumplan 40 años o más años

ELÉCTRICAS.- Participantes con bicicletas eléctricas de hasta 25km/H, y 250W de asistencia máxima

Inscripciones y precios

El precio de la inscripción por prueba queda fijado en 13 euros para cada una de las pruebas que conforman el circuito y de 20 euros para inscripciones en el día (sólo federados). Los participantes no federados deberán abonar 7 euros más, en concepto de licencia de un día. El pago total de cada inscripción, se abonará de forma conjunta, a través de la plataforma de inscripciones. En 2020, y como novedad, se establece una inscripción conjunta a todas las pruebas del circuito que se cerrará con la primera inscripción online a la primera prueba, y que será válida para el total de las pruebas. Esta inscripción tendrá un coste de 110 euros para los participantes federados. Los no federados deberán abonar también el importe de las 10 licencias del día.

Las inscripciones se pueden realizar a través de la siguiente página web: www.circuitomtbguadalajara.com

El plazo de inscripción finalizará a las 14:00h del viernes anterior a cada prueba.

Calendario 2020

Cifuentes. 15 de marzo

Tendilla. 29 de marzo

Pastrana. 31 de mayo

Jadraque. 7 de junio

Humanes. 21 de junio

Brihuega. 2 de agosto

Torija. 06 de septiembre

Arbancón. 04 de octubre

Sigüenza. 18 de octubre

Yebra. 25 de octubre

