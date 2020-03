Tendencias en suelos de madera para 2020 por GoParket Comunicae

viernes, 6 de marzo de 2020, 16:08 h (CET) Las tendencias de los suelos cambian a lo largo de los años a medida que los propietarios adquieren nuevos gustos y la tecnología permite una mayor variedad de diseños. Estas son las mejores tendencias en suelos de madera para este 2020 Hay que recordar que durante el 2018, los tonos marrones medios dieron en el blanco. Los acabados para suelos que van desde el ébano hasta la madera flotante se hicieron muy populares. Otra tendencia que se reanudó y podría continuar es permitir que las imperfecciones del piso, como los nudos, sirvan como parte de la estética y creen una sensación más natural.

Suelos de madera ahumada: color y grano más fuertes

Casi todos los tipos de suelos de madera se someten a algún tipo de tinción para darles el acabado final deseado. Los pisos de madera ahumada obtienen su rico color y grano sin tener que mancharse. La pátina final lograda depende de una serie de factores que incluyen el tipo de madera, el ambiente exterior y la atmósfera en la cámara, incluso entre dos piezas de madera similares, los tonos resultantes pueden variar.

En general, sin embargo, el humo le da a la madera tonos oscuros y realza el grano natural de la madera. El aspecto final es mucho más atractivo y lujoso del que se obtiene con otras variantes.

Maderas Blanqueadas

No a todos les gustan las manchas marrones brillantes de la mayoría de los suelos de madera. Para algunos, el aspecto blanqueado más suave de un suelo es más su gusto.

El blanqueado le da a la madera un aspecto blanco cenizo con el grano de madera natural aún visible desde abajo para que no pierda el encanto y la belleza de la madera natural.

La tendencia blanqueada de 2020 será especialmente popular en casas de estilo rústico / rural y pisos junto al mar. Aunque realmente podría estar en todos los tipos de hogares, ya que es impresionante.

Azulejos de madera

El estilo de suelo desgastado ha existido durante bastante tiempo, pero se ha vuelto aún más popular recientemente. Este 2020 se verá tendencia por un aspecto envejecido en los suelos.

Los pisos desgastados se someten a procesos de envejecimiento y estilo artificiales que le dan un acabado único. Funciona mejor para espacios donde se busca un hermoso aspecto rústico con una textura suave y desgastada.

Suelos de madera con bonitos patrones

Todos estan muy familiarizados con su formato básico de piezas de madera colocadas en el suelo, una descripción que a menudo las relega a usos prácticos en lugar de decorativos. Este año, se ve un aumento de los diseños de patrones espigados en cocinas, baños y otros espacios.

Colores naturales

Llevar todo de vuelta a lo básico y mantenerlo natural y simple será un aspecto fundamental de la próxima década. Con un enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad y las formas de incorporar el aire libre en los interiores, la tendencia de los colores naturales se mantendrá durante algún tiempo. La simplicidad y la comodidad de las maderas naturales crearán el lujo relajante que la mayoría de las personas buscan.

En definitiva, se buscan materiales para pisos que hayan recibido un tratamiento especial para que sean únicos en diseño y textura, ya sea madera ahumada, pisos blanqueados, baldosas con textura o baldosas con aspecto de madera.

Se buscan opciones nuevas y emocionantes. Afortunadamente, las tendencias en suelos de 2020 ofrecen calidad, variedad, estilo y mucho más, y en GoParket, puedes encontrar la que mejor se ajusta a cada hogar.

