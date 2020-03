Nuevo curso presencial Montessori de la mano de la Guía Miriam Escacena

Con motivo del 150 años de conmemoración del nacimiento de María Montessori Este año se cumple el 150 aniversario del nacimiento de María Montessori y qué mejor manera de celebrarlo que sumergirse en la vida y obra de una mujer que revolucionó la pedagogía principios del siglo XX. Poder conocer su historia, método de enseñanza y los materiales con los que trabajaba o aprenderlo para ponerlo en práctica con los propios hijos es una opción gracias al próximo curso presencial que impartirá Miriam Escacena, Guía Montessori.

Será el próximo fin de semana del 14 y 15 de marzo, en las aulas de la Fundación Teresiana en Madrid, (Príncipe de Vergara, 88). "Pasaremos juntos todo el día del sábado más la mañana del domingo, y nos sumergiremos en las bases pedagógicas de esta hermosa filosofía, además de que podrás ver y tocar los maravillosos materiales Montessori, e incluso aprender a preparar algunos al estilo DIY (do it yourself)", explica Escacena.

En total serán 12 horas de formación en la que los asistentes podrán cambiar por completo la mirada a la infancia, y saldrán con herramientas y ganas de unirse a este cambio educativo que todos anhelan. Está dirigido tanto a familias con niños de 0 a 6 años como a educadoras, maestros y profesionales que trabajan con la infancia. Para información y reservas se puede pinchar aquí.

El pasado mes de junio Miriam Escacena organizó un Congreso Internacional Montessori al que asistieron más de 18.000 personas y que tuvo una gran repercusión mediática. Este año organizará varios eventos para aportar su granito de arena en difundir el gran legado que dejó la doctora Maria Montessori.

Temario del seminario

A lo largo de este seminario vivencial de fin de semana habrá tiempo a profundizar en las bases pedagógicas del método, así como en la parte más práctica, tocando algunos de los materiales más icónicos y aprendiendo a presentarlos.

- El legado educativo que hay que dejar a los niños

- Educación tradicional vs pedagogías alternativas

- Vida y obra de Maria Montessori: la mujer que revolucionó la pedagogía a principios del siglo XX

- Bases científicas del método

- La triada del éxito: la mirada al niño, ambiente preparado y adulto transformado

- Desaprender viejos patrones que vienen impuestos de la sociedad

- Cómo “Montessorizar” el hogar o el aula

- La observación, los planos del desarrollo y los periodos sensibles

- Principios de la Disciplina Positiva (ponencia a cargo de Lee Lima)

- Materiales más representativos: torre rosa, marcos de vestir, cajas de permanencia, bandejas de trasvases, pelota de gajos, tablillas de color… etc

* Si hay interés se tendrá también la posibilidad de ver el documental El maestro es el niño, que será un extra pagando los derechos de reproducción a la organización, una oportunidad maravillosa ya que no se puede acceder en los circuitos de cines comerciales.

Regalo para las 10 primeras reservas

Como sorpresa adicional, la organizadora ha decidido regalar su nuevo curso Montessori en familia para las primeras 10 personas que formalicen sus inscripción al curso presencial. Se trata de un curso online en formato cápsula que se puede realizar hacer al ritmo que uno quiera y que está compuesto por 4 video clases que podrán disfrutar desde cualquier parte del mundo, así como descargarse los audios en MP3 y las guías en PDF para poder trabajar y reflexionar los conceptos.

Además, los asistentes a esta formación tendrán derecho a descuento en otras formaciones de la docente como su programa online de seis meses Montessori Transformation.