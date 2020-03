Schneider Electric aumenta la ciberseguridad de las instalaciones KNX gracias a gama SpaceLogic KNX Secure Comunicae

viernes, 6 de marzo de 2020, 12:56 h (CET) Los cuatro dispositivos que integran la gama son SpaceLogic KNX IP Router, SpaceLogic KNX IP Interface, SpaceLogic acoplador de línea/área KNX y SpaceLogic interface USB. La gama aporta ciberseguridad a las instalaciones KNX sin necesidad de alimentación adicional, ahorrando costes, cableado, energía y espacio. La nueva gama, apta para cualquier tipo de construcción y aplicación, está basada en KNX Secure, protocolo que cumple los más altos estándares de codificación y proporciona doble protección Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, presenta su nueva gama de productos KNX, los dispositivos SpaceLogic KNX Secure. Con cada vez más productos conectados y expuestos a potenciales ataques, la ciberseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones para el mercado a nivel mundial. La gama SpaceLogic KNX Secure aporta ciberseguridad a las instalaciones KNX sin necesidad de alimentación externa adicional y ahorrando costes, cableado, consumo de energía y espacio.

La integración del IoT en los productos KNX es algo que la compañía ya llevaba a cabo, sin embargo, la aparición de la nueva gama SpaceLogic KNX Secure supone un avance radical en este sentido al permitir una comunicación interna y externa más seguras y rápidas, al mismo tiempo que ahorra costes y espacio.

Dispositivos SpaceLogic KNX Secure

Los cuatro dispositivos que integran la gama son SpaceLogic KNX IP Router, SpaceLogic KNX IP Interface, SpaceLogic acoplador de línea/área KNX y SpaceLogic interface USB.

SpaceLogic KNX IP Router protege la comunicación IP de acuerdo con el protocolo KNX IP Secure transportando telegramas KNX desde el bus TP al lado IP KNX y viceversa, de acuerdo con la tabla de filtros incluida. El dispositivo puede usarse como interfaz IP con hasta 8 canales de tunneling. También tiene 8 canales de tunneling el dispositivo SpaceLogic KNX IP Interface, que permite programar dispositivos KNX a través de la red LAN. Por su parte, SpaceLogic acoplador de línea/área KNX acopla dos líneas TP y transporta los telegramas KNX Secure y no KNX Secure dependiendo de la tabla de filtros. Finalmente, SpaceLogic interface USB hace posible la programación de dispositivos con y sin KNX Secure.

Basados en KNX Secure

La gama SpaceLogic KNX Secure está basada en KNX Secure, protocolo estandarizado según la EN50090-4-3 que cumple con los más altos estándares de codificación (ISO / IEC18033-3 / AES 128) y proporciona doble protección a través de KNX IP Secure y KNX Data Secure.

El protocolo KNX Secure encripta todo el mensaje usando parcialmente datos seguros para proteger la configuración del dispositivo. Así, si las líneas TP están en un entorno seguro, permite dejarlas sin asegurar y configurar de forma segura únicamente los SpaceLogic KNX IP Routers. Esto hace posible asegurar instalaciones IP existentes simplemente cambiando el SpaceLogic KNX IP Router.

La tranquilidad de contar con la seguridad más avanzada

La nueva gama SpaceLogic KNX Secure garantiza a los clientes una protección completa de sus instalaciones gracias a los estándares de codificación más avanzados. Además, se trata de soluciones versátiles y compatibles con los dispositivos de nueva generación, que pueden usarse con o sin KNX Secure, soportan telegramas extendidos y, si los dispositivos KNX lo admiten, permiten una descarga más rápida de la programación.

Gracias a su tamaño compacto (1 módulo DIN de 18 mm) permiten ahorrar espacio en el cuadro, hacen más rápida y fácil la instalación y pueden usarse para reemplazar dispositivos antiguos de mayor tamaño. Asimismo, se alimentan directamente del bus, por lo que no es necesario emplear ninguna fuente de alimentación externa adicional. En esta misma línea, se trata de soluciones con muy bajo consumo energético, lo que, además, de recortar costes, minimiza su impacto sobre el medio ambiente.

En caso de error, la nueva gama permite actualizar el software para corregir o extender la función del dispositivo, evitando tener que reemplazarlo. Además, el puerto IP soporta 10/100Mbit/s, lo que hace que sean dispositivos extremadamente compatibles y facilita el encontrar interruptores IP que encajen.

Los usuarios pueden consultar la información sobre el producto de forma cómoda a través de su Smartphone gracias a un código de producto QR. Además, tienen a su disposición un código QR KNX secure fijado en el dispositivo que proporciona los datos necesarios para llevar a cabo una programación segura, así como un segundo código seguro en una etiqueta adhesiva que puede ser añadida a la documentación.

En un momento de emergencia climática como el actual, son más necesarias que nunca soluciones tecnológicas para la automatización de edificios que pongan la eficiencia energética en el centro. La gama KNX de Schneider Electric ha dado respuesta a esta necesidad desde hace años. Integrada por el sistema KNX Home Automation, la aplicación Wiser y distintas interfaces de usuario, como el KNX Push-button Pro o el KNX Multitouch Pro, la gama no solo permitía controlar las diferentes funciones de un edificio (iluminación, calefacción, persianas…) tanto de forma local como remota a través de una única interfaz, sino que ofrecía información sobre consumos de agua, gas y electricidad, así como datos históricos, permitiendo a los usuarios identificar ahorros y eliminar consumos innecesarios. Ahora, con la nueva gama SpaceLogic KNX Secure, Schneider Electric añade una nueva capa de ciberseguridad a todas estas funcionalidades avanzadas.

