On & Off Communications gestionará la comunicación y relaciones públicas de SeaBookings.com Comunicae

viernes, 6 de marzo de 2020, 09:52 h (CET) El objetivo principal de On & Off Communications será el de consolidar la imagen de Seabookings.com como un actor de referencia en el sector turístico SeaBookings.com, empresa líder en la reserva y venta de actividades relacionadas con el mar y el mundo acuático tales como el submarinismo, travesías en barco, surf, kayak, kitesurf, entre otras, ha seleccionado a On & Off Communications (www.onandoff.es) para implementar la estrategia de comunicación y relaciones públicas de la compañía en España.

SeaBookings.com una de las mayores plataformas online de reserva de actividades marítimas y acuáticas. La compañía cuenta en la actualidad con actividades repartidas entre España, Portugal, Italia, Grecia, Croacia, Cabo Verde y Emiratos Árabes. Fundada en Portugal por Femke y Bo Irik en el año 2013 ha participado en dos programas de aceleración: Startup Lisboa (virtual incubation - 2015) y "Discoveries" by Fábrica de Startups (2015). SeaBookings.com es la referencia principal de aquellos que gustan de disfrutar de las actividades relacionadas con el mar, con total garantía y a los mejores precios.

Con más de 10 años de experiencia, la labor de On & Off Communications se centrará en potenciar la visibilidad y notoriedad de los servicios que SeaBookings.com ofrece a sus usuarios. De esta manera, aportando sus conocimientos como agencia de comunicación, su objetivo será el de consolidar la imagen de SeaBookings.com en los medios de comunicación como empresa de referencia en su sector. On & Off Communications, es una agencia especializada en servicios de comunicación y relaciones públicas para empresas y marcas que tiene como objetivo aumentar su posicionamiento en los medios. La compañía cuenta en su cartera de clientes con empresas como Indie Campers, Musement, Visualeo, IEBS y Studentfinance.com, entre otros y tiene experiencia en diferentes sectores como: tecnología, viajes, turismo y lifestyle.

La agencia situada en Madrid (España) actualmente tiene capacidad para trabajar a nivel nacional e internacional a través de acuerdos de distribución y partnerships con otras agencias.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.