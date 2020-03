SecureAcademy, el programa gratuito de formación de Check Point, disponible en 100 instituciones académicas Comunicae

viernes, 6 de marzo de 2020, 09:16 h (CET) Los estudiantes que superen el examen de certificación final tendrán la una oportunidad de una entrevista laboral en las oficinas globales de Check Point, o en su red de más de 5.000 organizaciones afiliadas Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial, ha anunciado hoy que su iniciativa educativa de Check Point SecureAcademy™ acaba de lograr un hito fundamental, al sumar la institución académica número 100 en su programa para da formación completa sobre temas de ciberseguridad a los estudiantes. De esta forma, Check Point ofrece a las instituciones de educación superior de todo el mundo un programa formativo que fomenta el acceso a nuevas oportunidades educativas y profesionales en el sector de ciberseguridad.

Los cursos de SecureAcademy se imparten ya en 100 universidades de 40 países, ayudando así a formar a los expertos de ciberseguridad del futuro y reduciendo la falta de profesionales cualificados en este campo profesional. Asimismo, los estudiantes que superan el examen de certificación al final del curso tendrán la oportunidad de una entrevista laboral en las oficinas globales de Check Point, o en su red de más de 5.000 organizaciones afiliadas.

La falta de trabajadores cualificados es uno de los principales problemas dentro del sector de la ciberseguridad. Según un reciente estudio llevado a cabo por el Consorcio Internacional de Certificación de Seguridad de Sistemas de Información o (ISC)², existen más de 4 millones de puestos de trabajos vacantes a nivel mundial debido a la falta de trabajadores para llevarlos a cabo. De hecho, esta cifra ha crecido considerablemente en los últimos 12 meses, ya que en 2018 la cifra de puestos vacantes era algo inferior a los 3 millones.

Check Point trabaja con reconocidas universidades nacionales e internacionales, colegios e instituciones de educación superior para dictar los cursos del programa SecureAcademy, que tienen como objetivo acercar a los estudiantes conceptos de ciberseguridad como la identificar y resolver amenazas, y ofrecer experiencia práctica con soluciones de seguridad. Además, con el objetivo de optimizar la formación en ciberseguridad, la compañía ofrece el curso y certificación de instructores de la SecureAcademy, así como las licencias de software y consejos de marketing de forma totalmente gratuita.

“Este hito muestra el valor que tanto los estudiantes como las instituciones educativas dan al programa SecureAcademy, que sirve para formar a la próxima generación de profesionales de ciberseguridad con las habilidades necesarias para trabajar en este sector” explica Shay Soloman, director de servicios educativos en Check Point Software Technologies. “La falta de profesionales de ciberseguridad es grande y sigue aumentando, por lo que iniciativas como SecureAcademy son fundamentales para atraer y captar la atención de estudiantes y reducir la falta de trabajadores cualificados. A través de una gran variedad de oportunidades para el aprendizaje formal y desarrollo profesional, podemos ofrecer un conocimiento más profundo sobre este sector y un camino más rápido hacia el empleo”, concluye Soloman.

Como parte del compromiso de Check Point para formar la próxima generación de profesionales de ciberseguridad, ofrece un nuevo curso gratuito de formación técnica online de 4,5 horas por Cybrary.it, el proveedor de Massive Open Online Course (MOOC) que imparte formación informática y de ciberseguridad a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. El curso de Check Point abarca las amenazas de ciberseguridad y gestión de seguridad. Además, habrá módulos gratuitos disponibles a lo largo de 2020 que girarán en torno a la seguridad en la nube, seguridad loT, seguridad móvil y prevención de amenazas.

Por otra parte, Check Point ofrece también formación a través de CloudGuard Cyber-Range.. Estos cursos ofrecen formación inmersiva de ciberseguridad en un entorno simulado con la plataforma flexible en la nube de Cyber Range, creando así un entorno de aprendizaje atractivo y gamificado.

Para más información sobre el SecureAcademy de Check Point visitar: https://www.checkpoint.com/support-services/secureacademy/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.