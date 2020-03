TOI TOI Sanitarios Móviles, S.A. refuerza su posición de liderazgo nacional con la adquisición de Cabirent Comunicae

jueves, 5 de marzo de 2020, 17:02 h (CET) "La empresa, participada por el fondo inglés Apax Partners, está en fase de expansión y planea adquirir nuevos productos, implantarse en otras comunidades y no descarta hacerlo a través de la adquisición de nuevas firmas nacionales para ampliar sectores y volumen." TOI TOI Sanitarios Móviles S.A., filial en España del grupo anglo germano ADCO y APAX Partners, ha llegado a un acuerdo para la adquisición de Cabirent Sanitarios Portátiles S.L., firma de referencia y líder en el sector WC sanitario de alta gama.

TOI TOI Sanitarios Móviles, S.A. es la empresa líder en facturación y volumen del mercado del sanitario portátil en España. Dispone del mayor parque de activos de empresas que conforman el sector: 7.300 cabinas, 31 remolques sanitarios de diferentes tipos, 10 contenedores y 300 unidades de sistemas sanitarios Vacuum, entre otros productos.

Desde que el pasado mes de agosto de 2019 se anunciará la adquisición del 70 % del grupo alemán ADCO por parte del fondo de inversión inglés APAX Partners, lo que supuso una mejora en la liquidez de la multinacional alemana y sus filiales en 26 países de todo el mundo, la filial en España recibió autorización para acometer el primer objetivo del plan estratégico definido por su Director General: liderar el segmento del sanitario portátil de lujo.

La adquisición supone que TOI TOI reforzará su liderazgo en el sector del sanitario portátil, que pasará a liderar todos los segmentos del sector en España: producto de larga duración (construcción, parques y jardines, playas) eventos, festivales, competiciones deportivas y sector de lujo.

La operación se ha sellado recientemente tras un proceso de negociación que ha culminado con un satisfactorio acuerdo para ambas partes donde TOI TOI integrará la empresa madrileña y a todo su personal en su estructura, adquiriendo la propiedad de los activos, marca, patentes y sitios web. El precio de la adquisición se ha materializado por un multiplicador de EBITDA x 5.

La empresa participada por ADCO y por el fondo inglés Apax Partners, está en fase de expansión y planea adquirir nuevos productos, implantarse en otras comunidades, y no descarta hacerlo a través de la adquisición de nuevas firmas nacionales para ampliar sectores y volumen.

El pasado ejercicio lo cerraba con una facturación de 8,5 millones de euros, lo que supuso un aumento de un 18% en ventas respecto al año anterior. Con la compra de Cabirent, la firma española compuesta por un total de 115 empleados en temporada alta aspira a terminar el año en curso con una facturación cercana a los 10 millones de euros.

El Director General de TOI TOI, Jordi Cuello González, mostraba su "enorme satisfacción" por este acuerdo "que ha sido posible gracias a la incorporación de APAX Partners al holding de empresas, lo que nos ha dotado de la musculatura financiera para acometer nuestro plan de expansión sin necesidad de financiación bancaria o externa".

Desde Cabirent, su fundador y actual Director Comercial de la marca Cabirent Concept propiedad de TOI TOI, el Sr. Rafael Elsel Herrera, considera que la compra por TOI TOI supone "una gran oportunidad para poder desplegar todo el potencial que supone contar con socios como TOI TOI, ADCO & APAX para que el tablero de juego no sea solo España sino Europa.

