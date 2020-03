Un 8,8% de los trabajadores españoles querría emplearse más horas y no encuentra dónde, según Adecco Comunicae

jueves, 5 de marzo de 2020, 15:44 h (CET) En total, son 1,8 millones de personas en España las que trabajan menos horas de las que computan una jornada laboral completa y, a pesar de querer trabajar más tiempo, no encuentran dónde hacerlo Actualmente hay en España un total de 19,97 millones ocupados según la última Encuesta de Población Activa (EPA)[1] que elabora el Instituto Nacional de Estadística. De ellos, un 14,7% está contratado a tiempo parcial.

Si bien este dato puede interpretarse de diversas maneras (la jornada parcial permite conciliar mejor la vida personal con la profesional, es compatible con el curso de los estudios, etc.,), existe un porcentaje de trabajadores a los que les gustaría poder trabajar más horas, están disponibles para hacerlo, pero no encuentran dónde. Afortunadamente, esta proporción continúa reduciéndose gracias a la recuperación económica y del empleo.

En total, son 1,8 millones de trabajadores en España (el 8,8% de los ocupados) los que desean emplearse más horas de las que tienen en su jornada, pero no encuentran dónde hacerlo.

El Adecco Group Institute, en colaboración con los investigadores de Barceló y Asociados, quiere centrarse en este tipo de ocupados y ver cómo ha sido la evolución de este colectivo en el último año.

Querer trabajar más horas y no poder

En 2007, antes del inicio de la última crisis económica que afrontó España, había 1,5 millones de ocupados que querían trabajar más horas sin encontrar dónde hacerlo[2]. Esta situación fue ampliándose hasta superar los 2,6 millones de personas en 2013. No obstante, gracias a la mejora de la situación económica, desde marzo de 2014 hasta septiembre de 2019, este colectivo se ha ido reduciendo de manera continuada.

En la actualidad son 1,8 millones de personas las que están en esta situación en nuestro país. Aunque es cierto en el último trimestre del 2019 el número de personas que quieren trabajar más horas, pero no encuentran dónde ha crecido hasta situarse en los 1’8 millones -misma cifra que en el tramo final del 2018-, el aumento del número total de ocupados ha logrado que esta cifra continúe en descenso. En la actualidad, este colectivo alcanza al 8,8% de ocupados, lo que supone un recorte interanual de 6 décimas y la proporción más baja desde 2008.

Desde otro punto de vista, puede decirse que, en la actualidad, el 91,2% de los trabajadores en España está conforme con la duración normal de su jornada de trabajo, frente al 90,6% que lo estaban en 2019.

La reducción puede deberse a varios factores: ya sea porque algunos ocupados sí han encontrado dónde trabajar más horas, ya sea porque otros ya no quieren o necesitan trabajar más horas, o sea por la propia creación de puestos de trabajo en los últimos trimestres, que crecen a mayor ritmo que los de jornada parcial, según la última EPA.

La proporción de personas que quieren trabajar más, pero no encuentran dónde, ha descendido al mismo tiempo en todas las autonomías en el cuarto trimestre de 2019, algo que no sucedía desde marzo de 2017.

De este modo, hay cinco comunidades autónomas en las que este colectivo supera el 10%. Se trata de la Comunidad Valenciana (10,5%, pese a la reducción interanual de 0,7 p.p.), Murcia (10,4%; implica un recorte de 8 décimas), La Rioja (10,1%, con descenso de 6 décimas), Cantabria (también 10,1%; -0,5 p.p.) y Asturias (igual porcentaje que las dos regiones anteriores; -0,3 p.p.)

En el extremo contrario, destacan las Baleares, que es la única autonomía con menos de un 5% de ocupados con esta necesidad (4,7%, tras una reducción interanual de tres décimas). Cataluña y Canarias, con un 7,2% y un 7,3%, respectivamente, son las que le siguen (descenso de 0,5 p.p. en el caso catalán y de 0,4 p.p. en el canario). Se trata de las tres únicas comunidades en las que esta variable es inferior al 8%.

[1] Último dato disponible a 10 de marzo de 2020

[2] Se trata de aquellas personas ocupadas que trabajan menos horas que las que supone una jornada de tiempo completo, pero quieren trabajar más horas y están disponibles. Sin embargo, no encuentran dónde. En todos los casos, se hace referencia al dato medio de los cuatro trimestres anteriores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.