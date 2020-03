El COACM reivindica la perspectiva de género en la profesión de Arquitecto

El pasado mayo, la guadalajareña, Elena Guijarro fue elegida decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, por lo que es obligado añadir la perspectiva de género a una profesión en la que sólo un 26,15% de los arquitectos/as colegiados en la región son mujeres Toledo. 05 de marzo de 2020. El Colegio Oficial De Arquitectos De Castilla-La Mancha (COACM) se creó, por Real Decreto 128/1985 de 23 de enero, como corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y funciones.

Desde entonces, el Colegio trabaja para aportar a la sociedad castellano-manchega mejoras en el ámbito de sus competencias y ejercicio de la profesión, en los más diferentes ámbitos, como urbanismo, despoblación o paisaje. Desde mayo pasado, por primera vez en 35 años, el COACM tiene a una mujer al frente. La guadalajareña Elena Guijarro se convirtió en la primera decana de la institución, en una profesión que, tradicionalmente, ha sido mayoritariamente masculina.

Desde su llegada al Colegio, y pese a que “jamás me he sentido discriminada por razón de género en mi profesión”, afirma Guijarro, el COACM ha acentuado “como no puede ser de otra manera”, su mirada hacia la perspectiva de género.

En 1995, en la cuarta Conferencia Internacional de Mujeres en Beijing se adoptó la que está considerada como la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Hoy día, sin embargo, como señala ONU-Mujeres, el consenso a nivel global es que, aunque se han hecho algunos progresos, el cambio real ha sido “desesperadamente lento” y “ningún país puede pretender que ha alcanzado la igualdad de género”.

En el mundo de la arquitectura, el cambio se observa desde hace años en las escuelas, y también en el ejercicio de la profesión. Si, hasta la década de 1990, había una clara preponderancia masculina, desde el año 2000, el porcentaje de mujeres graduadas supera en diez puntos al de los hombres, según los resultados de la encuesta Colegiad@s 2018 impulsada por el CSCAE (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España). Esto tiene consecuencias evidentes en el ejercicio profesional y en los órganos de decisión de los colegios de arquitectos -buena prueba de ello es la elección de Guijarro como decana del COACM- de los consejos autonómicos y en el propio Consejo Superior, que ha alcanzado la paridad y cuenta, en la actualidad, con una representación femenina histórica. Siete de los dieciocho consejeros y consejeras que componen la mesa del pleno son mujeres, representantes del Consejo Andaluz y de los colegios de Castilla-La Mancha -la propia decana-, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Murcia y Vasco-Navarro.

Pero, como también mostró el sondeo Colegiad@s 2018, la profesión no es ajena a desigualdades que existen en el mercado laboral por razones de género, como la brecha salarial: hay más arquitectas trabajando por cuenta ajena, con menos contratos indefinidos que los hombres e ingresos inferiores. Mientras que uno de cada dos arquitectos declara ingresos de hasta 25.000 euros brutos al año, ellas son dos de cada tres. Una situación “insostenible”, valora Guijarro, que todos los colectivos de arquitectos, y ámbitos territoriales, debemos trabajar por corregir.

La encuesta constata la difícil situación en la que se encuentran los profesionales de la Arquitectura en España, en general, y muestra un impacto especialmente grave en las arquitectas que no trabajan para la Administración pública, “también en Castilla-La Mancha”, añade la decana.

Por eso, Elena Guijarro afirma que “el COACM debe poner sobre el tapete estas situaciones de desigualdad, tanto entre hombres y mujeres, como también entre jóvenes profesionales y veteranos, con el fin de generar el debate social necesario para corregirlas, y también desde la acción, dentro de las competencias del colegio”, afirma la guadalajareña.

En la actualidad, de los 1212 arquitectos/as colegiados en Castilla-La Mancha sólo 317 son mujeres, es decir, un 26,15%. “Obviamente, los números no mienten. Queda mucho trabajo que hacer, y la celebración del Día Internacional de las Mujeres nos da una excelente oportunidad para visibilizar este propósito”, termina Guijarro.