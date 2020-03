La universidad española cuenta con mayor participación de mujeres que de hombres, excepto en STEM Comunicae

jueves, 5 de marzo de 2020, 13:17 h (CET) Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) presenta datos sobre los matriculados y egresados universitarios para analizar la participación relativa de las mujeres en comparativa europea; una reflexión sobre la presencia femenina en la educación superior y su implicación en disciplinas STEM así como en los diversos campos científicos y tecnológicos Mayor participación de las mujeres en la universidad (matriculadas y tituladas)

Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), las mujeres matriculadas en las universidades españolas suponen un 57,8% de la población femenina comprendida entre 18 y 24 años, edad típica universitaria. En el caso de los hombres, suponen un 45,8% del total. A nivel de la UE-28[1], España ocupa la posición 13 de 28 países en el caso de las mujeres en esta ratio.

El análisis es similar para los egresados. La ratio entre tituladas universitarias y población femenina de 20 a 29 años (edad típica de egresar) es claramente superior a la de los hombres: 8,03 por cada 100, frente al 5,75 de ellos (la ratio de las mujeres es un 39,6% superior). La posición que ocupa España para las mujeres es la 15 de 28 en este caso. Respecto a los países con más población (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia) y al promedio de la UE, la ratio española de matriculadas sobre población femenina joven supera a todos, excepto a Polonia. En cambio en el caso de las egresadas, el dato español es superado por el de Polonia, Francia y Reino Unido, además del promedio de la UE.

Ratio titulados/matriculados superior en mujeres que hombres

La ratio egresados/matriculados universitarios en España es un 13% superior para las mujeres que para los hombres (21,4 frente a 19), lo que permite interpretar el mejor rendimiento de ellas (menos abandono y mayores tasas de graduación). Sin embargo la ratio egresadas/matriculadas es inferior al promedio de la UE y a la de los países con más población de la UE, con la excepción de Alemania (posición 22 de 28). En los 28 países europeos, sin excepción, la ratio egresados/matriculados de las mujeres es superior a la de los hombres.

Poca participación femenina en disciplinas STEM en toda la Unión Europea

Tras analizar específicamente las áreas de formación en España, se observa que el 32,3% de los matriculados en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son mujeres (posición 15 de 28 en el contexto de la UE) y las mujeres representan el 36,4% de los titulados (13 de 28). Esta participación minoritaria de las mujeres en ámbitos STEM es una problemática que España comparte con todos los países de la Unión (la mayor participación femenina en matriculados STEM se da en Reino Unido y no llega al 40%; y en egresados es la de Polonia con el 43,4%). En matriculados y en egresados, el dato español está cercano al promedio UE aunque en relación a los países con más población, solo supera al alemán.

El 54,7% de los matriculados universitarios españoles y el 57,7% de los graduados son mujeres. España, no obstante, ocupa una posición intermedia-baja en el contexto de los 28 países de la Unión Europea (16 y 20) y, respecto a los países con más población y el promedio de la UE, solo supera a Alemania tanto en matriculados como en egresados (también a la UE en los primeros y al Reino Unido en los segundos). Las mujeres son mayoría en matriculados y egresados en todos los países de la UE (solo hay dos excepciones: Alemania y Grecia en matriculados, donde las mujeres suponen en torno al 48,5% del total).

Baja participación de alumnos y alumnas en STEM en comparativa europea

Una problemática especial para España es la relacionada con el poco porcentaje relativo de alumnos que se decantan por seguir disciplinas STEM si se los compara con el resto de Europa. Así, en matriculados, el 35,4% de los hombres y el 13,8% de las mujeres están en estos campos mientras que en egresados son el 32,9% y el 13,8% respectivamente (ellos están en la posición 22 de 28 países y ellas en la 19 de 28 en matriculados y 16 de 28 en egresados).

Respecto a los países con más población y al promedio de la UE, el dato español tanto para ellos como ellas y para matriculados como egresados es inferior, sin excepción. Los porcentajes máximos para ellos se dan en Alemania y Finlandia (superando el 50%) y para ellas en Grecia y Rumania (más del 20%) además de Alemania y Reino Unido (alrededor del 20%). Sin duda, el objetivo 2020 debería ser el de fomentar las disciplinas STEM para todos los alumnos españoles así como aumentar la participación de las mujeres en ellas.

Mayor ratio titulados/matriculados en mujeres que hombres también en STEM

La ratio titulados/matriculados para las mujeres españolas es un 19,9% mayor que para los hombres (17,9 frente a 21,4), indicador aproximativo del mejor rendimiento femenino también en STEM. Solo en Malta, Austria, Alemania y Luxemburgo la ratio de los hombres supera a la de las mujeres en disciplinas STEM. Aunque igual que ocurre con el total, la ratio egresadas/matriculadas en STEM española es inferior al promedio de la UE y a la de los países con más población de la UE, con la excepción de Alemania y también Italia, en este caso (posición 19 de 28 en el contexto de los países de la Unión Europea).

Como consecuencia de la poca participación relativa de las mujeres en estas disciplinas científicas, se produce un desequilibrio en la producción de titulados STEM respecto a la población entre hombres y mujeres: 1,89 egresados en STEM masculinos por cada 100 varones entre 20 y 29 años frente a la ratio 1,11 de ellas (posición 17 de 28 en el contexto de los 28 países de la UE). En este sentido, en todos los países de la UE la ratio titulados STEM/población joven es superior en hombres que mujeres.

La mujer en los campos científicos: TIC, matemáticas y estadística e ingenierías

Dentro de las STEM, la posición de las mujeres españolas es extrema. Por un lado, en tecnologías de la información y comunicación (TIC) -y, en segundo término, en matemáticas y estadística- y, por el otro, en ingenierías. En TIC, la proporción de mujeres en el total de matriculados y egresados es la quinta y novena, respectivamente, más reducida de los 28 países de la UE. España ocupa además los seis últimos puestos europeos, tanto para hombres como para mujeres, si se toma el porcentaje de alumnos y alumnas matriculados y egresados en el campo TIC. En matemáticas y estadística la proporción de mujeres en el total de matriculados y egresados es la novena más reducida de los 28 países de la UE. El porcentaje del total de mujeres que se matriculan y gradúan en matemáticas y estadística en España también está entre los nueve más reducidos de Europa.

En el otro lado se encuentran las ingenierías, donde el porcentaje de mujeres sobre el total de matriculados y titulados es en España el quinto y sexto más elevado de los 28 países de la Unión. Aún así, son clara minoría: 22,9% y 24,7%, respectivamente, en España. Los porcentajes máximos, apenas por encima de los valores españoles, se dan en Suecia, Dinamarca y Polonia (por encima del 25% en matriculados y alrededor del 30% en egresados). El porcentaje del total de mujeres que se matriculan y gradúan en ingeniería en España está entre los 10 más elevados de Europa.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SecuriBath abre una nueva tienda en Madrid Más de 2.500 personas han degustado la calçotada en el Restaurante Solric ¿Puede la inteligencia artificial sustituir los servicios de una agencia de traducción? 3 de cada 5 alumnos prefieren el modelo presencial frente al elearning, según Hexagone Mutual Médica presenta el estudio sobre la jubilación de los médicos en España