Schneider Electric se une al Cybersecurity Tech Accord

jueves, 5 de marzo de 2020, 12:48 h (CET) Se trata de la mayor alianza en materia de ciberseguridad de la historia, que promueve la colaboración de toda la industria para proteger la economía digital. El acuerdo pretende mejorar la seguridad, la estabilidad y la resiliencia del ciberespacio, en un mundo cada vez más digital. Además, aboga por la cultura abierta, transparente y colaborativa, centrada en las personas, los procesos y la tecnología Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, se ha unido al Cybersecurity Tech Accord, una alianza clave para mejorar el ecosistema de la ciberseguridad y defender la economía digital de los ciberataques.

Se trata de un compromiso público, acordado entre 144 empresas globales, para proteger y potenciar la actividad online de las personas y mejorar la seguridad, la estabilidad y la resiliencia del ciberespacio. Como líder de la transformación digital que opera en más de 100 países, Schneider Electric se compromete a mantener los principios básicos del Acuerdo y a continuar trabajando estrechamente con gobiernos, clientes y partners para hacer frente a los riesgos y los retos de la ciberseguridad.

"Nos enfrentamos a una nueva realidad y a un clima geopolítico en el que las personas o entidades malintencionadas disponen de tiempo, recursos y financiación ilimitados para llevar a cabo ciberataques. La adopción de medidas contra nuevas amenazas, cada vez más innovadoras y peligrosas, no puede limitarse a una sola empresa, industria o región", asegura Christophe Blassiau, Senior Vice President, Digital Security and Global CISO de Schneider Electric. "Uniéndonos al Cybersecurity Tech Accord, seguimos colaborando con los líderes de la industria en todo el mundo para ayudar a detectar, prevenir y responder a los ciberataques".

Schneider Electric y los demás firmantes del Acuerdo, entre los que destacan partners como Cisco y Microsoft, aseguran aspectos críticos del entorno online del mundo, incluyendo las telecomunicaciones, los centros de datos y los sistemas de control industrial. Schneider Electric y sus partners han trabajado juntos, y de forma reiterada, en proyectos de innovación digital que aseguran que haya medidas de ciberseguridad en cada etapa del desarrollo, desde el Edge hasta la nube.

"Para el ecosistema digital, es primordial mantener diálogos abiertos y productivos, ser transparente sobre los ataques y colaborar en el desarrollo de nuevos enfoques para garantizar que, tanto las tecnologías antiguas como las nuevas, puedan soportar las amenazas más sofisticadas", señala Blassiau.

"La evolución del diálogo entre los gobiernos, la sociedad civil y la industria sobre la importancia de la ciberseguridad a nivel internacional, demuestra la necesidad de trabajar conjuntamente a través de los distintos actores de interés para combatir las crecientes amenazas online", añade Annalaura Gallo, del Cybersecurity Tech Accord. "Nos complace dar la bienvenida a Schneider Electric en este Acuerdo, y esperamos poder aprovechar su experiencia y conocimientos únicos, a medida que fortalecemos colectivamente la seguridad de la economía digital global".

"La ciberseguridad se basa en la colaboración, aspectos que han sido fundamentales para este Acuerdo desde el principio. Microsoft, por su parte, está satisfecha al ver que cada vez más empresas, incluyendo “pesos pesados” como Schneider Electric, se adhieren a principios que son fundamentales para la seguridad y la estabilidad a largo plazo del ciberespacio, y que son la esencia del Cybersecurity Tech Accord", afirma Tom Burt, Corporate Vice President, Microsoft Customer Security and Trust.

Además del Cybersecurity Tech Accord, Schneider Electric es también miembro de la Coalición de Ciberseguridad, así como miembro fundador de la Alianza Mundial de Ciberseguridad de la ISA, que promueve la preparación y la concienciación sobre este tema en las instalaciones y procesos de fabricación e infraestructuras críticas.

