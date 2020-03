Zoo de Castellar: Centro de rescate animal y conservación

Es uno de los zoológicos que tiene una iniciativa de rescate animal, brinda apoyo a los animales que han sido heridos o abandonados. La gran mayoría de ellos han sido rescatados de los daños causados por el mismo ser humano en la fauna. Su objetivo principal, es el rescatar y salvar la vida de estos seres que necesitan de su ayuda, El zoo de Castellar, se encuentra ubicado en la provincia de Cádiz, situado en el municipio de Castellar de la Frontera El Zoo de Castellar, se encuentra ubicado en la provincia de Cádiz, situado en el municipio de Castellar de la Frontera. Es uno de los zoológicos que tiene una iniciativa de rescate animal, brinda apoyo a los animales que han sido heridos o abandonados. La gran mayoría de ellos han sido rescatados de los daños causados por el mismo ser humano en la fauna. Su objetivo principal, es el rescatar y salvar la vida de estos seres que necesitan de su ayuda.

Esta iniciativa privada tiene como objetivo principal, fomentar el rescate y salvar la vida de animales que han sido lesionados, maltratados o abandonados, alojándolos bajo cuidados óptimos como alimentación y un espacio que sea similar a su hogar, el cual está construido en un área acondicionada al aire libre todo dentro de un enclave espectacular como es el Parque natural de los Alcornocales para que los animales no se sientan asilados de su hábitat natural. Han dejado lo tradicional para convertirse en un sitio de conservación.

Los turistas visitan con frecuencia este lugar de España, debido a su arte rupestre el cual nunca ha sido tocado, se ha mantenido siempre su estructura desde la época medieval y por ello el zoo mantiene un aire igual al de su municipio Castellar de la Frontera, pero no dejando de lado el traer el hábitat natural para consolidar el ambiente originario. Cuenta con unas instalaciones adaptadas, para que cada animal encuentre su espacio y no se sientan excluidos, sino, integrados en un nuevo ambiente. El Zoo de Castellar es un lugar que piensa en el bien de estos seres para brindarles una mejor calidad de vida lo cual le convierte en uno de los mejores zoológicos de España y por su puesto uno de los mejores zoológicos del mundo.

Los proyectos de investigación que se han ido realizando en el centro de rescate animal Zoo de Castellar han descrito que la problemática principal de la fauna silvestre, se ha desarrollado debido a que los animales se han encontrado bajo amenaza de reproducción y supervivencia natural, puesto a que ya no encuentran alimento, refugio, entre otras características que permiten un lugar fresco y adecuado para ellos.

Dentro del Zoo se encuentran espacios de veterinaria y zona de recuperación; en el primero de ellos se tiene un equipo de trabajo profesional médico capacitado en rescate animal, una sala de cirugía con tecnología avanzada que permite analizar y obtener un diagnóstico dependiendo del problema que tenga el animal, por ejemplo si el dictamen médico es traumatológico o neurológico, desde allí se podrá ejecutar un tratamiento que permita una pronta rehabilitación.

Zoo de Castellar depende de sus profesionales quiénes han sido parte fundamental en el proceso de conservación y rescate de los animales, que se encuentran en este lugar el cual ha sido transformado en una nueva morada para ellos, en un centro de esparcimiento y pedagogía para quienes lo visiten con frecuencia. Los resultados de mejoría se han visualizado, ya sea desde diferentes áreas del cuerpo, bien sean: musculares, articulaciones, la sensibilidad física y ayuda a minorar la inflamación bajo la dispensación de medicamentos requeridos bajo el adecuado control sanitario exigido.

No obstante el Zoo de Castellar, cuenta con un equipo de educadores quiénes son los guías de estudiantes, que van como visitantes para conocer cada una de las especies que tiene el Zoo de Castellar y a su vez enterarse de como es el método de investigación para las obras de rescate, ya que de ello depende la conservación de las especies tanto terrestres como marinas.

Desde el punto de vista educacional, en la plataforma de educadores de zoológicos, se ha asociado zoo de castellar para enseñar a los jóvenes el estudiar carreras afines (como por ejemplo biología, conservación y educación) para ayudar a la conservación de los animales afectados y que a su vez están en vía de extinción. Durante las visitas guiadas no solo se entretienen, sino, que también aprenden a respetar y valorar la naturaleza.

En cuanto a los visitantes y los estudiantes son guiados como grupos individuales ya que su visión es totalmente diferente, está direccionado en temas de educación y entretenimiento, aunque a su vez son exploratorias, ya que tiene la oportunidad de conocer animales de diferentes especies entre ellos la exhibición de aves y mamíferos. El resultado es positivo porque generan consciencia de preservación salvaje.

Por estas razones en los recorridos se ha adaptado el currículo que tienen establecidos los estudiantes sosteniendo una guía enfocada a una enseñanza biológica y de conservación del mundo animal.

La responsabilidad social que tiene el Centro de rescate Zoo de Castellar es el de propagar, cuidar a las diferentes especies de animales, ya que son los seres más vulnerables puesto a que no se pueden defender por sí solos y necesitan una protección que ampare la vida de estos animales, quienes realmente se han visto afectados desde hace un tiempo, por las problemáticas medio ambientales, un caso particular fue en Australia en donde han perdido cientos de especies por la contaminación en la fauna, no obstante en España siempre se ha tenido más precaución incentivando a las personas a hacer un mejor uso de protección y cuidado.

España ha permanecido desde el 2015, como el séptimo lugar en el mundo con el mejor cuidado ambiental en la EPI, que es la organización la cual controlar y supervisa un sistema cuantificado, que lo puede calificar en esta posición debido a los avances obtenidos; por ello el zoo de castellar de la frontera es ahora quién hace la diferencia con una iniciativa que acredita la importancia de visitarlo.

Se ha caracterizado por ser un zoo que permite que sus visitantes tengan un acercamiento completo a los animales, es decir, los pueden alimentar y tocar. Este no es un zoo de entretenimiento solamente, también es un lugar diferente que ha sido innovador por crear un centro de rescate a animales, que han sido víctimas de los problemas ambientales en la fauna o que han sido llevado a las autoridades. Finalmente se debe resaltar que está es una invitación para conocer un poco más de los lugares que son de gran importancia visitar en España.

El centro de rescate animal Zoo Castellar soporta todos los gastos administrativos de Zoo Castellar Fundación. Esto permite que las ayudas y donaciones que reciben vayan destinadas íntegramente a la financiación de sus proyectos de investigación, conservación, educación y rescate. En Zoo Castellar Fundación, el 100 por 100 de la ayuda llega a la naturaleza. Con la compra de la entrada no solo se podrá disfrutar de una experiencia única, también se estará ayudando a los animales rescatados y su conversación.