AleaSoft: El objetivo de Hungría es reducir las emisiones instalando solar y manteniendo la nuclear Comunicae

jueves, 5 de marzo de 2020, 10:06 h (CET) En Hungría, la producción de electricidad se basa mayoritariamente en la energía nuclear, que se complementa con la producción a partir de combustibles fósiles, gas y carbón. Mientras, la producción a partir de fuentes de energía renovables es todavía poco significativa. El objetivo es llegar al 21% de producción renovable en 2030 básicamente instalando fotovoltaica de manera masiva. Para reducir las emisiones de CO2, los planes son, además, sustituir el carbón por el gas y mantener la nuclear Mercado mayorista de electricidad

El mercado mayorista de electricidad de Hungría, operado por HUPX, forma parte del sistema 4M MC junto con los mercados de República Checa, Eslovaquia y Rumanía, que fue el último en integrarse al sistema en 2014. 4M MC representa el acoplamiento entre los cuatro mercados a modo de mercado único y que utiliza el mismo algoritmo EUPHEMIA que los mercados acoplados de Europa occidental para realizar la casación simultánea de los cuatro mercados con asignación explícita de la capacidad de las interconexiones.

El hecho de existir una casación simultánea en esos cuatro mercados en conjunto con la capacidad de interconexión disponible ha hecho que sus precios evolucionaran de forma bastante paralela. Y no solo el acoplamiento de los cuatro mercados ha influido en los precios, la presencia de un mercado importante como el alemán en la frontera de 4M MC ha tenido incluso un impacto mayor en sus precios. De los cuatro mercados acoplados en 4M MC es el mercado mayorista de electricidad de Hungría el que ha tenido precios más altos históricamente. A pesar de las diferencias históricas de precio se puede apreciar la clara relación entre estos cuatro mercados.

La dependencia de los combustibles fósiles en la generación eléctrica, ha provocado que, en los últimos años, el comportamiento de los precios del mercado eléctrico de Hungría, al igual que el de otros países europeos, se haya visto influenciado por los aumentos de precio tanto de los combustibles fósiles como de los derechos de emisión de CO2.

Mix de generación de electricidad

La producción de electricidad en Hungría se ha mantenido estable los últimos años en torno a los 30 TWh anuales, nutriéndose principalmente de la energía nuclear, la cual proporciona aproximadamente la mitad de la electricidad producida en el país. Le siguen en importancia la generación a partir de gas y de carbón. Entre estas tres tecnologías, en 2019, se produjo casi el 90% de toda la electricidad generada. Por otra parte, pese a representar solo un 2,5% de la producción total del año 2019, cabe destacar el rápido incremento experimentado en los últimos años en la generación con energía solar.

La demanda de electricidad de Hungría ha aumentado un 4,0% en los últimos cuatro años, pasando de los 41 874 GWh del año 2016 a los 43 536 GWh del año 2019. Sin embargo, la producción eléctrica del país no alcanza a cubrir ni el 75% de su demanda de electricidad. Esto sitúa a Hungría como un gran importador de electricidad para cubrir una parte muy significativa de su demanda.

En el caso del año 2019, Hungría importó 12 709 GWh más de electricidad de los que exportó. Las importaciones de electricidad de Hungría provinieron, principalmente, de Eslovaquia, Austria y Ucrania, que contribuyeron con un 45%, un 32% y un 20%, respectivamente, a los 19 548 GWh de electricidad importados ese año. En cambio, Croacia, Rumania y Serbia recibieron el 61%, el 28% y el 11%, respectivamente, de las exportaciones de electricidad de Hungría.

Parque de generación de electricidad

La mayor parte de la capacidad instalada en Hungría corresponde a tecnologías basadas en el uso de combustibles fósiles, entre los cuales destaca el gas con un 44% del total. Esto se complementa principalmente con la contribución de la capacidad nuclear, que alcanza el 21%. Mientras que las energías renovables suponen menos del 20% del total de la capacidad instalada en el país.

En general, la contribución de cada fuente de energía al parque de generación de electricidad de Hungría se ha mantenido bastante estable en los últimos años, con la excepción de la energía solar. Esta tecnología ha experimentado un rápido crecimiento, pasando de los 6 MW de capacidad solar instalada en 2014 a los 944 MW que hay en la actualidad, los cuales representan ya un 10% de la capacidad total instalada.

Por otra parte, también destaca el bajo peso de la energía hidroeléctrica en Hungría, con apenas un 0,6% de capacidad nacional, superada por otras fuentes de energía renovables como la eólica y la biomasa, cuyas contribuciones representan un 3,6% y un 2,7% respectivamente.

La evolución futura de la generación de electricidad en Hungría

Según la última versión de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de Hungría, se espera que en 2030 la cuota de energía renovable en el consumo final bruto en el sector de la electricidad alcance el 21%. Para ello, en los próximos diez años Hungría pretende multiplicar por seis su capacidad solar hasta alcanzar los 6500 MW para 2030 y, en 2040, podría superar los 10 000 MW. Además, en los próximos años, el gobierno planea la substitución progresiva de unidades de producción basadas en la combustión de lignito por otras de gas natural.

Sin embargo, para conseguir una producción de electricidad libre de emisiones de gases de efecto invernadero, Hungría no confía solamente en las energías renovables, sino que mantendrá en la próxima década la producción a partir de energía nuclear, la cual actualmente representa aproximadamente la mitad de su producción nacional.

Para más información, dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/panorama-mercados-electricos-europeos-hungria/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SecuriBath abre una nueva tienda en Madrid Más de 2.500 personas han degustado la calçotada en el Restaurante Solric ¿Puede la inteligencia artificial sustituir los servicios de una agencia de traducción? 3 de cada 5 alumnos prefieren el modelo presencial frente al elearning, según Hexagone Mutual Médica presenta el estudio sobre la jubilación de los médicos en España