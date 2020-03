"El Ascenso", campaña de Fundación Adecco para promover la movilidad social y laboral de las mujeres Comunicae

jueves, 5 de marzo de 2020, 09:42 h (CET) Basada en la teoría del ascensor social, la iniciativa "El ascenso" utiliza un ascensor como metáfora para reflejar las dificultades adicionales a las que se enfrentan las mujeres en riesgo de exclusión en su acceso al empleo El próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un marco en el que la Fundación Adecco, con la colaboración de 83 empresas comprometidas, ha presentado su campaña de sensibilización anual, con el objetivo de concienciar acerca de las dificultades añadidas que encuentran muchas mujeres en su acceso al empleo, por razón de discapacidad, edad avanzada o situación familiar, entre otros. Esta acción forma parte de la misión social #EmpleoParaTodos, por la que la Fundación Adecco trabaja desde 1999.

El talento femenino que se pierde en base a prejuicios

Un total de 4.385.387 mujeres entre 16 y 65 años -el 29% del total- se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social, siendo el desempleo el principal desencadenante. Gran parte de ellas presentan dificultades adicionales que las alejan aún más de su objetivo profesional. Así, mujeres con discapacidad o con una edad superior a los 55 años siguen siendo automáticamente descartadas de gran parte de los procesos de selección. “Aún pesa más la etiqueta que su talento, lo que supone una inmensa pérdida de competitividad en una sociedad en récord de envejecimiento, que no puede permitirse renunciar a una fuerza laboral que adquiere un peso creciente”- destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

“El Ascenso”: la campaña de sensibilización para promover la movilidad social y laboral de las mujeres en riesgo de exclusión

En este contexto y, bajo el nombre de “El ascenso”, esta campaña se basa en la teoría del ascenso social, utilizando un ascensor como metáfora para reflejar las dificultades adicionales de las mujeres en riesgo de exclusión en su acceso al empleo: para ellas, el ascensor suele estar averiado y se ven obligadas a subir por las escaleras, haciendo un esfuerzo doble por demostrar su valía.

Con una duración de 2 minutos, la pieza audiovisual está cargada de contenido simbólico, con el objetivo de sensibilizar y hacer reflexionar al espectador. Durante la misma, una mujer senior en riesgo de exclusión acude a una entrevista de trabajo, pero el ascensor está estropeado y tiene que subir a pie las 8 plantas. Mientras, 2 personas (un hombre y una mujer) de clase acomodada ascienden sin ninguna dificultad por el elevador, pues para ellos sí está operativo, con lo que llegan a la entrevista de trabajo sin necesidad de realizar ningún esfuerzo extra. Además, en su viaje por las escaleras, la protagonista es adelantada por un hombre joven, que también tiene que subir andando, pero lo hace con mayor brío y rapidez. “En el mercado actual son muchas las personas que encuentran grandes dificultades y tienen que ascender a pie, pero las mujeres siguen siendo la ficha más débil en el tablero del empleo, máxime si tienen más de 55 años o alguna discapacidad. La metáfora del ascensor y las escaleras nos ayuda a reflejar esta situación de forma muy gráfica, consiguiendo despertar la atención y la empatía del espectador”- afirma Mesonero.

El fútbol como paralelismo

Por otra parte, el vídeo va acompañado de una locución que simula un partido de fútbol y narra, en tono periodístico, las dificultades que encuentra un equipo para seguir el ritmo del contrincante. “Nos parecía muy interesante utilizar el paralelismo deportivo, en concreto, un deporte tan masculinizado como el fútbol como hilo conductor para reflejar las dificultades que encuentra una mujer en riesgo de exclusión en su acceso al empleo. Su plena inclusión laboral es probablemente uno de los principales partidos de nuestra era y nuestro deseo es que consiga movilizar a la sociedad igual que lo hace una competición de fútbol” - concluye Mesonero.

Hoja de ruta hacia la agenda 2030

La campaña “El Ascenso” se enmarca en la misión social de la Fundación Adecco #EmpleoParaTodos y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030, particularmente 4 de ellos: fin de la pobreza, reducción de las desigualdades, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico. Además, Naciones Unidas pone de relieve la importancia de alcanzar alianzas para lograr estos objetivos mediante su ODS 17; con esta campaña xx empresas se suman a la misión social de la Fundación Adecco.

De este modo, la iniciativa busca sensibilizar para mejorar la calidad de vida de las mujeres en riesgo de exclusión, potenciando su equiparación a la fuerza laboral masculina, a través de la generación de oportunidades reales de trabajo en las que ninguna circunstancia socioeconómica (edad, discapacidad o situación familiar), pueda convertirse en objeto de discriminación.

Según Mesonero: “tradicionalmente, nuestro país se ha caracterizado por una baja movilidad social. La exclusión se convierte, así, en un elemento hereditario que frena las expectativas de progreso, no solo de las propias mujeres, sino también de sus hijos, que crecen con un estigma que puede marcar de por vida su desarrollo educativo y profesional”.

En este contexto y en línea con la Agenda 2030, “resulta crucial desterrar las etiquetas y promover la movilidad social de las mujeres en riesgo de exclusión, siendo el empleo el mayor recurso para conseguirlo. En pleno siglo XXI, hemos de contar con las herramientas para frenar la exclusión y que no se convierta en un mal transmisible a las futuras generaciones”- comenta el directivo.

#EmpleoParaTodas: más de 60 talleres para empoderar a mujeres en riesgo de exclusión

Las 15 delegaciones de la Fundación Adecco en España aprovecharán la celebración del Día Internacional de la Mujer para dar un fuerte impulso a su programa #EmpleoParaTodas, cuyo objetivo es promover la inclusión social y laboral de las mujeres en riesgo de exclusión. Entre el 2 y el 13 de marzo, se desarrollarán más de 60 talleres y jornadas dirigidos a empoderar a las mujeres con más dificultades en su acceso al empleo.

En el marco de esta misión social, la Fundación Adecco generó 3.981 empleos y orientó a 12.177 mujeres en riesgo de exclusión durante el año 2019.

La campaña puede visualizarse en: www.empleoparatodas.es

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

