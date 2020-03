Nuevos tipos de Glucómetros sin pinchazo - Glucometro.com.es Comunicae

jueves, 5 de marzo de 2020, 08:46 h (CET) El monitoreo oportuno de los niveles de azúcar en sangre es una de las principales herramientas utilizadas día tras día por los pacientes de control de diabetes en el mundo. Por eso, en los últimos tiempos, diferentes empresas han estado trabajando en perfeccionar un Glucómetro que sea capaz de medir el azúcar en sangre sin tener que pincharte, evitando esos puntos de dolor diarios que sufren las personas con diabetes Una de cada 11 personas en el mundo está sufriendo o es propensa a sufrir de diabetes. Esto ha comprometido la vida de más de 420 millones de personas en el planeta, provocando cambios drásticos en su rutina diaria y mucho más importante aún, poniendo en riesgo su longevidad. Ésta última, funge como la razón principal por la que se hace tan importante poseer un glucómetro en casa y así medir los niveles de azúcar en sangre de forma regular.

Según datos de la Sociedad Europea de Diabetes, la cantidad de personas que sufren de esta enfermedad en España asciende a 5.3 millones de personas (Para finales de 2018). Lo que representa la alarmante estadística de que el 13% de la población española padece de algún tipo de diabetes y lo que es peor, cerca de 2 millones de personas no lo saben todavía, a pesar de poseer los síntomas.

Con toda esta situación planteada, es necesario comentar también, que el uso de los glucómetros se ha convertido en el pan de cada día de aquellos que sufren de diabetes, ayudando al monitoreo rutinario de los niveles de glucosa en sangre y en la mayoría de los casos, almacenando datos históricos de los valores obtenidos, permitiendo que sean compartidos a un ordenador o incluso, ser enviados directamente al médico de cabecera.

Los avances en materia de fabricación de glucómetros han sido muy satisfactorios para la mayoría de los usuarios, contando en la última década con la llegada de medidores de glucosa no invasivos o glucómetros sin pinchazo, así como, instrumentos capaces de mostrar la tendencia de los niveles de glucosa de un paciente de muestreo rutinario (Aumento o disminución). Estos glucómetros innovadores en la forma de medir, son hasta cuatro veces más caros que un glucómetro normal, pudiendo llegar a costar más de 120€.

La principal ventaja que brindan los glucómetros sin pinchazo radica en lo fácil y rápido que se puede realizar una medición, incomodando mínimamente al paciente, sin causar dolor y con tiempo de respuesta muy veloz.

También, los análisis de glucosa sin pinchazo son capaces de emitir resultados a través de dos sistemas de medición: Monitorización rápida, que consiste en aproximar el dispositivo a un sensor colocado previamente a una zona del cuerpo seleccionada (normalmente el brazo), tardando solo 4 segundos en emitir el resultado correspondiente.

Y la Monitorización continuada. Esta se realiza de igual forma que la anterior, pero se puede apreciar en cada medición el historial completo de las últimas horas analizadas y la tendencia de los valores de glucosa.

Algunos de los nuevos glucómetros no invasivos son capaces de medir aparte de niveles de azúcar en sangre, los niveles de cetona, una sustancia derivada de la deficiencia de insulina en el cuerpo, cuya acumulación puede derivar en afecciones como la “Cetoacidosis diabética” (CAD), con la cual, el organismo puede sufrir náuseas, vómitos, malestar en el abdomen, agitación sin motivo aparente, entre otros.

Es importante recalcar que el mantenimiento de los glucómetros sin pinchazo involucra aspectos como el control del usuario sobre su alimentación, el cuidado de la posición del sensor y continuidad de las mediciones. Estos deben ser cumplidos al pie de la letra, a fin de garantizar que los resultados obtenidos sean 100% fiables y procurando que la vida del paciente se mantengan en condiciones equilibradas.

