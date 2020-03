La mejor solución para los resfriados y la sinusitis ​El ​tratamiento para la sinusitis varía en función de si la enfermedad es crónica o es aguda Nacho Moreno

viernes, 13 de marzo de 2020, 09:42 h (CET) Actualmente, nos encontramos en unos momentos en el que el coronavirus, el virus con origen chino que está afectando a miles de personas en el mundo, copa las portadas de los diarios y da para horas y horas en los informativos y programas de televisión de los periódicos y las cadenas de todo el planeta.



El miedo a una posible epidemia es uno de los motivos, a pesar de que los expertos insistan en que el virus tiene un índice de mortalidad bastante reducido y que tanto los síntomas como las consecuencias pueden ser similares a las de una gripe común.



La intensidad con la que los medios hablan sobre el tema ha hecho que muchas personas estén realmente preocupadas sobre este tema, y se dirijan a las farmacias a comprar productos como mascarillas o geles desinfectantes, algo que muchos médicos desaconsejan.



En algunos casos, personas excesivamente alarmistas han llegado a confundir un resfriado común o una sinusitis con el famoso virus de procedencia asiática que ha sembrado el pánico a escala mundial. Para ser más concretos, una sinusitis es el resultado de una inflamación de los senos nasales que puede haber sido ocasionada por una infección, un virus o una bacteria, y los síntomas son similares a las del resfriado: congestión nasal, fiebre, dolor de cabeza, tos o fatiga.



El tratamiento para la sinusitis varía en función de si la enfermedad es crónica o es aguda. En el segundo caso, los médicos apuestan por un tratamiento sintomático, es decir, antibióticos y analgésicos para el dolor y una de los aspectos más importantes, los lavados nasales.

Este es uno de los puntos en los que más hincapié vamos a hacer ya que los médicos los consideran clave a la hora de paliar síntomas como la congestión nasal, la pérdida del olfato y la segregación de mocos. Muchas enfermos apuestan por realizar lavados nasales de forma rudimentaria, es decir, simplemente con agua, lo que no está mal e incluso es recomendable, pero no resulta suficiente para finalizar con la enfermedad.



Cada vez son más los expertos farmacéuticos y médicos que recomiendan el spray nasal Nasodren® para aliviar los síntomas mencionados anteriormente y hacerle al paciente la vida más sencilla. Este spray nasal es recomendado tanto para la sinusitis como para los resfriados largos, ya que alivia el malestar de manera efectiva desde el primer día en el que sea aplicado al paciente.



Al tercer día de utilizar Nasodren®, desaparecerán los dolores de cabeza, la congestión nasal, los mocos y la fatiga, y el enfermo podrá reincorporarse a la rutina del día a día con total tranquilidad. A pesar de que la eficacia es inmediata, los expertos recomiendan que se aplique el spray durante al menos una semana para restaurar el funcionamiento de la mucosa nasal y los senos paranasales. Para finalizar y a modo de conclusión, el principio activo del spray es una planta medicinal llamada Cyclamen Europaeum y que suele ser utilizada en enfermedades nasofaríngeas.

