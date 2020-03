Alquilar una autocaravana, una opción cada vez más interesante, según Autocaravanas RM

El número de turistas que se decantan por disfrutar de sus vacaciones y escapadas en una autocaravana no deja de aumentar. Muchos de ellos eligen alquilar una. Autocaravanas RM, empresa líder del sector, desvela las claves de este fenómeno Subirse a una autocaravana para recorrer los destinos deseados es cada vez más frecuente. De hecho, cada año se mueven cientos de miles de autocaravanas por las carreteras españolas, con grupos de turistas, familias y parejas que han podido comprobar las bondades de este tipo de alojamientos sobre ruedas.

Algunos de los usuarios se decantan por adquirir su propio vehículo, aunque la mayoría de ellos recurre al alquiler de autocaravanas como una opción económica, sobre todo quienes salen una o dos veces al año. En Autocaravanasrm comentan algunos detalles interesantes respecto a esta forma de viajar.

Un modo de moverse más allá del clásico camping

Aunque hasta no hace mucho el uso de autocaravanas se relacionaba bastante con la acampada, lo cierto es que por sus características se han convertido en una opción de alojamiento bastante interesante. Permite llegar y quedarse en lugares en los que no sería posible con una tienda de campaña, a un precio más asequible del que tienen muchos hoteles. Sin renunciar a la posibilidad de visitar cualquier lugar, bien sea un espacio natural o el centro de una turística ciudad.

La playa es uno de los destinos recomendados para viajar en autocaravana, sobre todo en verano cuando los alojamientos convencionales están completos.

Distintos tipos para distintas necesidades

Existen diferentes tipos de autocaravanas como la capuchina, que lleva la zona del dormitorio en la parte superior, encima de la cabina del conductor. Son muy habituales en el mercado de alquiler.

Las autocaravanas que más se alquilan son las perfiladas, muy cómodas porque no les afecta tanto el viento, y cuentan con 2 camas. Por eso son la opción preferida de la mayoría de viajeros. Pueden alojar un grupo numeroso de personas, por lo que se suelen alquilar para grupos o familias grandes.

Otros modelos son las furgonetas camperizadas o Campers, que son vehículos de seria adaptados para funcionar como alojamiento, donde se pueden acomodar dos personas, o autobuses equipados con una vivienda completa para quienes buscan una opción de lujo, al alcance de pocos bolsillos.

Una forma diferente y económica de viajar

Aunque hay viajeros que no se deciden a probar esta fórmula para sus escapadas, lo cierto es que la mayoría de los que lo han hecho se enganchan de inmediato. Y no es de extrañar, porque las autocaravanas ofrecen una libertad que no proporciona ningún otro tipo de alojamiento.

Poder desplazarse de un lugar a otro, sin tener que pensar en dónde o cómo pasar la noche, con todo lo que hace falta para cubrir las necesidades de alimentación, aseo y descanso, es una fórmula muy atractiva. Y si a esto se le añade el hecho de que alquilar una autocaravana es bastante más barato que reservar alojamiento en un hotel, sin tener que renunciar a nada en absoluto, no hace más que incrementar las ganas de probarlo.

En Autocaravanas RM, situados en la provincia de Granada, ofrecen la posibilidad de comprobar por qué alquilar una autocaravana es una opción que atrae cada vez a más personas.