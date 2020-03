El 85% de las españolas considera que todavía existe una desigualdad real entre el hombre y la mujer Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 16:22 h (CET) Con motivo del próximo 8 de marzo, día de la Mujer, Birchbox, líder en ecommerce de belleza, presenta un estudio sobre la percepción de las mujeres de los estereotipos actuales y los derechos de la mujer en un sondeo realizado entre más de 5.000 mujeres de entre 18 y 60 años Una amplísima mayoría de mujeres está de acuerdo: el 85% considera que no existe igualdad de derechos entre hombres y mujeres y que aún queda un largo camino por recorrer. Así lo revela una encuesta de Birchbox realizada entre más de 5.000 suscriptoras como base de su “Estudio de la mujer”.

Desigualdad en el ámbito laboral

La mayoría de las españolas (90%) considera que la desigualdad también afecta en el terreno laboral: la mujer sigue estando menos reconocida que el hombre.

En cuanto a los ámbitos que más se resisten a la igualdad entre hombres y mujeres, un 84% considera que el empresarial, seguido del financiero (71%) y del político y deportivo (70%), seguidos en menor medida del familiar, el rural, el cultural y el educativo.

En cuanto a su entorno personal (estudios, trabajo, hogar, etc.) un 65% de las españolas no se considera discriminada por ser mujer frente a un 26% que sí lo percibe.

Concienciadas con los movimientos de apoyo: un largo camino

El 85% de las españolas participantes en este estudio considera que no existe igualdad de derechos entre hombres y mujeres y que aún queda un largo camino por recorrer.

En línea con esto, más de la mitad está a favor de los movimientos para defender los derechos de la mujer aunque no participa activamente (56%) mientras que el 41% afirma que sí lo hace.

Las formas en las que las mujeres apoyan la causa son variadas pero una gran mayoría (74%) declara que trata de educar a su entorno, mientras que un 51% da difusión a los mensajes a través de redes sociales y, en menor medida, salen a manifestarse (28%) o se suman a alguna huelga (25%).

Ante una situación que degrada a la mujer, el 85% de las españolas sostiene que “no se calla y pide rectificación”, mientras un 11% confiesa que le da vergüenza pero intenta ayudar de una forma u otra a la mujer.

Significado de feminismo

Al ser preguntadas por lo que representa para ellas el feminismo, la mayoría lo ve como un movimiento que considera que las mujeres y los hombres son iguales y que, por tanto, deberían disfrutar de los mismos derechos (76%). Un 16% está de acuerdo con que se trata de un movimiento social y político que supone la toma de conciencia de las mujeres como colectivo oprimido y que lucha para su liberación.

Estereotipos que afectan a la mujer: cánones impuestos, cómo se autoperciben, las partes que más odian de su cuerpo, etc.

Más del 90% considera que la sociedad actual impone un estereotipo de belleza femenino. Además, dentro de este porcentaje de mujeres, un 78% cree que lo que la mayor influencia proviene de los medios de comunicación, seguidos de la publicidad (74%) y las redes sociales (69%).

Por otro lado, en el estudio se analiza también la seguridad en uno mismo que, para el 72% de las españolas es un factor que determina la belleza. Un 57% afirma ser “ella misma” en todo momento mientras que un 39% reconoce que a veces “se limita” a la hora de mostrarse tal como es.

En cuanto a la percepción general de su propia imagen, un 45% de las españolas reconocen sentirse guapas casi siempre y un 46% solo a veces.

La respuesta varía en lo relacionado con el cuerpo y según datos de este estudio, solo el 13% de las encuestadas afirma encontrarse a gusto con su cuerpo y un 72% añade que hay partes de su físico que le gustan más y otras menos. Además, el 69% reconoce haber hecho dieta o seguido algún tratamiento para cambiar su figura alguna vez.

En cuanto a las partes del cuerpo que más le gustan, el 67% destaca sus ojos, seguido del cabello (47%) y los labios (46%) y las que menos, la nariz, las orejas o los brazos.

Acerca de Birchbox

Fundada en 2010, Birchbox es una empresa líder en ecommerce de belleza para mujeres y hombres. Birchbox redefine el proceso de compra ofreciendo a los consumidores una forma personalizada de descubrir, comprar y aprender sobre los mejores productos de belleza. Con más de 1.000.000 de miembros, los usuarios de Birchbox pueden probar nuevos productos cada mes y tener acceso a contenidos editoriales elaborados por expertos que les

ayudarán a sacarles el máximo partido. Adicionalmente, a través de la tienda online de Birchbox, los clientes pueden comprar una selección de productos en tamaño completo de más de 800 grandes marcas como essie, CND, Rituals, Isdin, Dr. Brandt y Elizabeth Arden. En 2012, Birchbox adquirió un competidor internacional, ganando así presencia en Francia, España y Reino Unido. Actualmente también cuenta con mercado en Bélgica.

