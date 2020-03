Este 2020 Ponche Caballero va a "dar la lata" Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 16:14 h (CET) Ponche Caballero, la reconocida marca de licor, ha lanzado una edición limitada de 6 latas de colección realizadas por el ilustrador jerezano Daniel Diosdado. Cada una de estas coloridas y vistosas latas presenta una receta diferente para disfrutar de Ponche Caballero Casi dos siglos después de su creación, Ponche Caballero sigue innovando y acercando la marca no solo a nuevos consumidores, sino también a los muchos “amantes” de este licor 100% español del que se venden anualmente cerca de 2 millones de botellas solo en España. Cuando en 1969 lanzó -en primicia mundial- su botella plateada, se convirtió en un icono dentro y fuera de nuestras fronteras, hasta el punto de servir como fuente de inspiración a artistas de la talla de Salvador Dalí, que la incorporó a dos de sus obras. Para este 2020 una de las apuestas de la marca se traduce en esta edición limitada de 6 latas que contienen la botella original, realizadas por el ilustrador Daniel Diosdado. En cada lata se reinterpreta la icónica botella, aportando un aire fresco y desenfadado, e incorporando diferentes formas de consumo de Ponche Caballero.

Daniel Diosdado es un ilustrador jerezano afincado en Barcelona que inició sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y terminó su licenciatura en la Universidad Politécnica de Valencia. Es un ilustrador versátil, lo que le permite trabajar en publicidad, editorial, prensa, cartelería, audiovisual, branding y dirección de arte... Con su trabajo Daniel intenta “invitar a la reflexión” al espectador. Participa periódicamente en exposiciones y colaboraciones y ha sido reconocido con varios premios y menciones.

La marca lo eligió porque “desde el principio nos impactaron sus diseños llamativos. Sus colores vivos y su forma de transmitir escenas con personajes nos gustó mucho. A eso se suma que Daniel es de origen gaditano, como Ponche Caballero: conoce muy bien la marca y es un enamorado de esta. Desde que conoció el proyecto le entusiasmó, no podríamos haber encontrado mejor ilustrador para este proyecto. Ha sido muy fácil trabajar con él, la sintonía entre su arte y lo que queríamos desde la marca ha sido total”, dice Boris Spira, Marketing Mánager de Ponche Caballero.

Este es el inicio de un proyecto sin fecha de caducidad ya que desde Ponche Caballero piensan en futuras ediciones limitadas en las que contar con otros diseñadores que, como ha hecho Daniel, interpreten la marca y le den su toque personal.

Las nuevas latas de edición limitada ya se encuentran disponibles para su venta en las mejores superficies comerciales. PVP: 10,35 € (lata con botella).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.