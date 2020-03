Megacity cuenta con un amplio catálogo de material escolar Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 16:18 h (CET) La elección del material escolar es una de las tareas más importantes en el transcurso de cada curso escolar En Megacity saben que los niños quieren estrenar cada curso materiales escolares como estuches, lápices, mochila, cuadernos, etc. Y es que la compra de estos materiales son un gasto importante para la economía familiar, por lo que es recomendable hacer una lista detallada, con la ayuda del niño/a si es posible, de lo que de verdad se necesita antes de comprar.

Los niños/as pasan mucho tiempo en el colegio y utilizando estos materiales cada día, por lo que lo recomendable es comprar materiales que sean cómodos, prácticos, agradables para evitar posibles lesiones.

La lista de material escolar básico que suelen necesitar en el día a día es:

Cuadernos: Lo primero que se tiene que hacer antes de comprar este material es hablar con el tutor del curso para que especifique cuantos cuadernos necesita. Además, es importante saber el tipo de encuadernación y, como recomendación, que cada libreta sea de un color diferente para distinguir las asignaturas.

Agenda: Dependiendo de la edad del niño/a se debe adquirir un tipo de agenda u otra. Si es de edad temprana lo recomendable es que sea más grande, ya que la letra es más irregular y normalmente necesita más espacio. En cambio, a partir del segundo ciclo de primaria, ya pueden ser agendas más detalladas y organizadas.

Estuche: Mejor que sea estuche blando con cremallera. El material básico es recomendable solo comprar lo imprescindible: Lapiceros, bolígrafos, sacapuntas, goma de borrar, etc.

Diccionario: Tanto en inglés como en castellano, es imprescindible.

Puesto que cada vez se tiene menos tiempo para ir a comprar, también se puede comprar a través de internet todo el material escolar que se necesita. Es una opción cómoda, fácil y que llega en 24h.

Megacity es consciente de las necesidades de los padres, por eso ofrecen facilidades para que, la compra de este tipo de materiales no suponga una carga de trabajo, tiempo y dinero. Ofrecen más de 15.000 productos para que, los más jóvenes, puedan desarrollar sus cualidades al mejor precio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.