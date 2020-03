Bnext lanza Bnext Premium: una nueva cuenta con más ventajas Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 16:02 h (CET) Los clientes pueden escoger el color de su tarjeta entre tres opciones (Dark Premium, Pink Premium y White Premium) y dispondrán de un mayor número de devoluciones de comisiones, tanto de cambio de divisa como de retirada de efectivo en España y en el extranjero Bnext, la alternativa a la banca líder en España, ha lanzado un nuevo producto, Bnext Premium, lo que representa un paso más en su objetivo de ofrecer una experiencia bancaria totalmente diferente. Con el lanzamiento de Bnext Premium, el neobanco ofrece tanto a sus nuevos clientes como a los actuales, la posibilidad de elegir la cuenta que más se ajusta a sus necesidades: Estándar, que ya existía, y Premium.

Esta nueva cuenta, va a permitir a sus clientes más viajeros recorrer el mundo de una forma más sencilla al disponer de un seguro de viaje, sin necesidad de pagar con la tarjeta vuelos u hoteles, que incluye entre otras coberturas un límite de 250.000 euros en gastos médicos en el extranjero, así como asistencia jurídica a distancia o la repatriación del herido o fallecido. El coste de este seguro, tanto para el plan mensual como anual, es inferior, a cualquier otro existente en el mercado.

Tres colores, una tarjeta

A diferencia de lo que ocurría con la Cuenta Estándar, con Bnext Premium, sus clientes podrán elegir el color de su tarjeta, escogiendo entre tres opciones: rosa - Pink Premium -, negra - Dark Premium - o blanca - White Premium -. Otra de las novedades más importantes es que los clientes Premium podrán tener más de una tarjeta vinculada a la cuenta, concretamente hasta cuatro a la vez. Además, en caso de pérdida, los clientes podrán solicitar su reemplazo de manera totalmente gratuita y por correo urgente. Además, los clientes de Bnext Premium podrán crear hasta 3 tarjetas virtuales al año, con las que podrán realizar compras en aquellos sitios en los que no quieran utilizar la tarjeta física de Bnext así como disponer de la tarjeta antes de que su recepción física.

Más devoluciones de comisiones por retiradas de efectivo y pagos en el extranjero

La devolución de las comisiones en las retiradas de efectivo es una seña de identidad de Bnext que se mantiene en su versión Premium, pero en este caso se amplía en número de veces pasando de 3, en el caso de la versión Estándar, a 5, en Premium, tanto a nivel nacional como internacional, aunque la comisión de cajero no se devolverá en el extranjero. En este sentido, Bnext Premium también aumenta el límite de devoluciones de comisiones devueltas respecto al cambio de divisa. En el caso de los pagos con tarjeta pasa de 2.000 euros, en la versión Estándar, a 3.000 euros y de 500 euros a 750 en retiradas de efectivo en países que se encuentran fuera de la zona euro.

Además, la versión Premium permitirá a sus clientes realizar transferencias externas, un servicio no disponible en la versión Estándar.

Cambios en Bpay, el sistema de pagos instantáneos de Bnext

En el servicio de Bpay, funcionalidad que permite a los clientes recibir dinero de terceros en su cuenta Bnext, también tiene cambios en la versión Premium. A partir de ahora, los clientes que opten por Bnext Premium podrán utilizar este servicio de forma ilimitada hasta 2.000 euros, por motivos de seguridad. En el caso de la versión Estándar, los clientes tendrán que pagar un 1% por de cada transacción recibida a través de Bpay, una vez se supere un límite mensual de 100€.

Referral Premium: 10 euros por invitar a un amigo

Hasta el momento, con el programa Referral, Bnext recompensaba con 5 euros a los clientes que invitaban a un amigo al neobanco y terminaba activando la tarjeta. A partir de ahora, los clientes que cuenten con la versión Premium, recibirán 10 euros, mientras que quién active la tarjeta seguirán recibiendo 5 euros como hasta ahora.

