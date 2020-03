El RCD Espanyol de Barcelona y Estrella Damm renuevan hasta 2023 Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 15:42 h (CET) Esta renovación ratifica la confianza entre ambas marcas, unidas desde hace un cuarto de siglo. El acuerdo incluye el premio "Jugador Estrella" al mejor jugador después de cada partido El RCD Espanyol de Barcelona y Estrella Damm y han anunciado la renovación de acuerdo de patrocinio de la marca con el club hasta 2023, dando continuidad de esta forma a la relación que les une desde hace casi 30 años. El acuerdo se ha oficializado en el RCDE Stadium en un acto en el que han participado Carlos García Pont, vicepresidente del RCD Espanyol; Jorge Villavecchia, director general de Damm; José María Durán, director general del club blanquiazul y Ramon Agenjo, patrón-director la Fundació Damm.

Estrella Damm seguirá siendo Patrocinador Oficial del RCD Espanyol de Barcelona y mantendrá su condición de Cerveza Oficial del Club, así como su presencia de marca en el RCDE Stadium y en la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

Durante estas cuatro temporadas, Estrella Damm seguirá apoyando al equipo y en las actividades del club, y continuarán generando acciones conjuntamente que acerquen al Club y a la marca a los seguidores pericos, como el premio al "Jugador Estrella", un reconocimiento que eligen los aficionados con su voto al mejor jugador después de cada partido.

El impacto mediático de los principales patrocinadores del club, clave

La temporada pasada, RCD Espanyol de Barcelona generó 41,4 millones de euros de retorno de la inversión económica mediante el impacto mediático de Estrella Damm y otros de los principales patrocinadores del club. Según el informe de Nielsen Sports y LaLiga, un 77,52% de este retorno total procede del extranjero, principalmente de otros países europeos y de la región Asia-Pacífico.

A la renovación Estrella Damm se suma la cartera de patrocinadores del club, que incluye LD Sports, que firmó el pasado verano; y el resto de patrocinadores oficiales CaixaBank, Kelme, Riviera Maya, Rastar, Bet365 e Innjoo, además de Miró, que tiene visibilidad en el equipo femenino.

Sobre RCDE Business Club y el RCDE Stadium

El Estadio del RCD Espanyol da la oportunidad al RCDE Business Club de ofrecer a las empresas los mejores servicios de hospitality existentes en la actualidad. A nivel comercial, el RCDE Stadium ofrece grandes posibilidades: excelencias de Zonas VIP (toda la anilla intermedia), comodidad y practicidad para grandes montajes, gran efecto acústico y buena visibilidad desde todos los puntos del Estadio. En lo que respecta al equipamiento, cuenta con ocho salas (150-400 personas), un pequeño auditorio (96 personas), 52 boxes privados, además del terreno de juego, con capacidad para un mínimo de 12.000 pax, según magnitud de la producción.

Damm y el deporte

El vínculo de Damm se remonta a los inicios de la compañía, pero no es hasta los años 50 cuando se consolida con la fundación de Club de Fútbol Damm y los primeros patrocinios en el mundo del ciclismo y el baloncesto. Actualmente, y después de más de 140 años de historia, la presencia de Damm en el mundo del deporte no conoce límites y la compañía continúa comprometida en acciones y eventos tanto nacionales como internacionales.

