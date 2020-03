Arantza Ibarra Basáñez ilumina al lector con su libro 'Año 2020. El arcángel Metatrón' Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 15:46 h (CET) El primer libro de esta escritora es una guía espiritual, humana y de vida para todo aquel que desee evadirse de su realidad inmediata y comenzar un verdadero camino de introspección Arantza Ibarra Basáñez ha trabajado mucho tiempo como cineasta, participando en diferentes guiones y dirigiendo tanto documentales como películas.

Un alma inquieta que un día se decidió a seguir su andadura como escritora (ya había publicado varios cuentos) y publicar Año 2020. El arcángel Metatrón donde revela sus encuentros con diferentes tipos de luz.

Este descubrimiento supuso una revelación interior para la escritora y decidió contar el mensaje que ella había recibido: la era de Acuario ha llegado y esto supone un cambio global a nivel espiritual.

"La espiritualidad va a crecer y vamos a estar más evolucionados a nivel energético, además las mujeres vamos a tener más protagonismo porque por fin, vamos a tener oportunidades que antes se nos habían cerrado".

Donde la bondad del ser humano como ser individual y de la raza humana entendida como una familia cada vez se va desvaneciendo, el arcángel Metatrón y otros seres de luz han venido para que se recupere la esencia humana y la Tierra vuelva a tener luz. Pero para llegar a esto, se debe actuar con humildad, empatía y amor. Entre todos, para llegar a superar a la energía negativa.

"La mayoría de las veces, nos agarramos a las casualidades en vez de a las causalidades. Todo pasa por algo, sea bueno o malo para nuestra mente humana, pero en vez de verlo solo, como una parte del microcosmos, deberíamos intentar recordar que formamos parte también del macrocosmos".

No se puede hacer referencia a Arantza Ibarra Basáñez teniendo solamente en cuenta su faceta de escritora, sino que es necesario ir más allá, a su esencia como ser humano. El arcángel Metatrón es la obra de una de esas personas capaces de mirar más allá de lo que la vista alcanza, de traspasar el lado más rudo de su alrededor y llegar a las sensaciones más primarias que este le transmite.

¿Quién no necesita de vez en cuando un tiempo de introspección para conectar paradójicamente con la realidad más superficial? Esta conexión con la realidad más íntima y, al mismo tiempo, con la más externa e inmediata es fundamental para aprender a vivir en armonía. No se está solo en el mundo, por lo que es necesario buscar la manera de convivir con los otros en paz.

"La introspección, la meditación, buscar la paz interior y la luz ayudan mucho. Después hay que seguir trabajando en equipo, en grupo y en unidad para combatir el ego".

A través de su libro, Arantza Ibarra Basáñez funciona como una brújula para el lector y lo conduce a un estado de meditación para obtener respuestas. Según el judaísmo, Metatrón se ganó estar en el trono del cielo, por lo que la tradición cree que su nombre puede referirse a aquel “que comparte el trono”. Es un guía, un ángel iluminador, como la primera obra de Arantza Ibarra.

