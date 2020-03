Mobenka habla de los distintos tipo de taquillas disponibles en el mercado Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 15:34 h (CET) Desde Mobenka explican cómo elegir la mejor taquilla para el vestuario del gimnasio, piscina o centro deportivo. Una empresa como Mobenka especializada en equipamiento y taquillas, conoce sin duda los requerimientos de este tipo de mobiliario Dependiendo de su uso, podrá utilizarse un determinado modelo de taquilla. Por ejemplo la taquilla instalada en un gimnasio es aconsejable que lleve integrada unas barras para poder colgar prendas como abrigos, chaquetas y disponga de espacio suficiente para poder dejar los zapatos o una mochila.

Con respecto al material, el mercado ofrece diferentes tipos entre los que cabe destacar:

Taquillas de plástico: este tipo de taquilla es ideal para lugares donde haya mucha humedad o a la intemperie como garajes o jardines. Realmente no son muy habituales.

Taquillas fenólicas: son ideales para entornos húmedos, y están fabricadas en un tablero compacto de resinas fenólicas.

Taquillas metálicas: es muy común encontrarlas en lugares de trabajo, gimnasios y zonas de consignas. Este tipo de taquillas destacan por su robustez. El mercado brinda una amplia gama de taquillas metálicas para vestuarios formadas por una chapa resistente de acero profilada y un acabado en pintura exposi.

Toda taquilla está formada por una columna y cuenta con una o más puertas distribuidas de manera vertical. Entre los tipos de taquillas más comunes destacan:

Taquillas de una sola puerta: se aprovecha todo el espacio de la taquilla, de arriba abajo. Son muy apropiadas para guardar prendas de ropa de una cierta longitud, la parte superior suele contar con una balda utilizada para guardar objetos un poco más pequeños. Este tipo de taquillas son muy comunes en los lugares de trabajo donde los operarios deben de guardar uniformes y ropa de cambio.

Taquillas con dos puertas: este tipo de taquillas es muy habitual encontrarlas en los gimnasios. Cuentan con un espacio lo suficientemente amplio para poder guardar la ropa, la mochila y unas zapatillas deportivas.

Taquillas de varias puertas: la distribución más habitual es de cuatro puertas. Cuenta con un espacio pequeño y son muy utilizadas en centros de ocio, centros educativos, museos e incluso en gimnasios.

Para aprovechar el espacio es imprescindible que las taquillas puedan enlazarse unas con otras por lo que antes formalizar la adquisición de una taquilla es muy importante el asegurarse que ofrecen esta opción.

El sistema de cierre es otra de las decisiones clave a la hora de elegir una taquilla para el vestuario. En los gimnasios es habitual que el sistema de cierre sea con llave, pomo y candado, con cerradura electrónica de combinación y con tarjeta o pulsera.

En supermercados, grandes almacenes y en otros lugares públicos es muy común el uso de la moneda retornable o con cajetín de depósito.

Uno de los sistemas más sencillos y habituales para dotar a las taquillas de ventilación, sobre todo en lugares deportivos y gimnasios, son las rejillas en las puertas o los ojales en el techo.

A la hora del montaje, es aconsejable adquirir taquillas que ya vayan montadas para evitar cualquier tipo de complicación. La mayor parte de las consignas se encuentran ensambladas y soldadas por lo que su instalación no requiere montaje.

Para conseguir el vestuario perfecto y mejorar la imagen, es muy importante elegir la taquilla que mejor se adapte a las necesidades y al espacio. En empresas especializadas en taquillas como Mobenkacuentan con un amplio catálogo de taquillas metálicas baratas, bancos y todo tipo de equipación para espacios.

