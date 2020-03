Validity adquiere la compañía 250ok, ampliando su cartera de soluciones líderes de correo electrónico

La adquisición reúne a los principales líderes del mercado del correo electrónico para crear la mayor red mundial de datos de cualquier proveedor de análisis de entrega Validity, la solución que permite a los profesionales del marketing digital alcanzar la excelencia en el correo electrónico y ayuda a las empresas a crecer más rápidamente confiando en sus datos, ha anunciado que ha firmado acuerdo final para adquirir el proveedor de análisis y gestión de distribución de correo electrónico 250ok. Desde 2011, 250ok ha desarrollado software de gestión de correo electrónico y herramientas innovadoras utilizadas por empresas de todos los tamaños. Con esta adquisición, Validity amplía sus capacidades de optimización en todo el ecosistema global de proveedores de servicios de correo electrónico.

El correo electrónico sigue siendo un canal de elección para que los expertos en marketing atraigan y capten clientes. Sin embargo, la capacidad de evitar la carpeta de spam y la satisfacción a los destinatarios sigue siendo un desafío. Los proveedores de correos electrónicos trabajan duro para proteger a los usuarios de emails no deseados, las amenazas y los buzones son los objetivos de enfoques repetibles no óptimos. Sin los datos correctos, las herramientas adecuadas y la estrategia perfecta, incluso los mejores correos electrónicos pueden tener dificultades para llegar a la bandeja de entrada y tener impacto. Para los minoristas en línea, mantenerse al margen de la carpeta de correo no deseado tiene un gran impacto en las oportunidades de ingresos y en la conversión. 250ok permite a los vendedores distribuir más correos electrónicos, dirigirse de la manera correcta a los destinatarios seleccionados, y disfrutar de una mayor conversión y retorno de la inversión (ROI).

250ok comenzó a innovar en el mercado de software de análisis y entrega en 2011. La empresa fue fundada por Greg Kraios, ex experto en entregabilidad de correo electrónico de ExactTarget. Hoy en día 250ok revoluciona el software de gestión de correo electrónico creando herramientas innovadoras para los remitentes de correo electrónico modernos, incluyendo Marketo, CDW, National Geographic, Crutchfield, Furniture Row y PETA. Con esta adquisición, Validity reúne a algunos de los mejores talentos de la industria del correo electrónico para ayudar a asegurar que los mensajes no entren en la carpeta de spam.

Tal como explica Mark Briggs, presidente y CEO de Validity,"entre los muchos actores del mercado del correo electrónico, el equipo de 250ok encaja perfectamente dentro de la familia Validity". "Nuestra plataforma de análisis, la experiencia en correo electrónico y el alcance a través del más amplio conjunto de proveedores de servicios de correo electrónico aporta un enorme valor a los vendedores de todo el mundo".

Muchos de los principales clientes de correo electrónico de Validity utilizan tanto 250ok como Return Path de Validity para optimizar sus campañas de correo electrónico. Con esta adquisición, la solución de Validity for Email se refuerza con tecnologías y servicios de 250ok, incluyendo:

Capacidad de entrega y reputación

Análisis del compromiso

Despliegue de la DMARC

Evaluación del diseño

Validación de lista "Durante los últimos años, hemos trabajado duro para destacar en este mercado competitivo creando los mejores productos para los vendedores por correo electrónico de todo el mundo", dijo Greg Kraios, fundador y director general de 250ok. "Cuando conocí a Mark Briggs, CEO de Validity, supe que había una oportunidad de conversar sobre la industria del correo electrónico y hacia dónde debería dirigirse. Ahora, como parte de Validity, juntos podemos impulsar la innovación y la excelencia para cada uno de los actores del ecosistema".

Con la adquisición de 250ok, Validity continúa expandiendo su presencia en el mercado y ampliando su cartera de soluciones líderes para los profesionales de ventas y marketing. En los últimos dos años, Validity ha realizado las siguientes adquisiciones:

CRMfusion, la aplicación líder para la calidad de datos de CRM empresarial

BriteVerify, la plataforma global más confiable para la verificación de correo electrónico

Return Path, el líder mundial en evitar la carpeta de spam

AppBuddy, la aplicación líder para la plataforma Salesforce y otras plataformas,

250ok, la plataforma líder de análisis de correo electrónico