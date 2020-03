VISUPLAN 500 y VISUSCOUT 100 facilitan la detección precoz del Glaucoma, clave para detener su avance

El 12 de marzo es el Día Mundial Contra el Glaucoma. Por tratarse de una enfermedad ocular degenerativa que en estos momentos no tiene otra cura que no sea la prevención, su detección es clave. El Análisis Visual de ZEISS, con VISUPLAN 500 Y VISUSCOUT 100, permite detectarlo en unos segundos en la revisión anual de la vista que recomiendan los especialistas en un centro óptico u oftalmológico El 12 de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma. Su objetivo es informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de este conjunto de hasta 60 enfermedades oculares que pueden concluir en ceguera irreversible por una degeneración progresiva del nervio óptico. Y es que hasta un 90% de los casos se puede prevenir.

Como consejos generales sobre salud visual, ZEISS insiste en que, al igual que para prevenir muchas otras patologías oculares, para detectar a tiempo el Glaucoma es fundamental revisarse la vista al menos una vez al año, siempre en un centro óptico u oftalmológico que incluya las pruebas capaces de detectarlo, especialmente si se forma parte de grupos de riesgo como son las personas de más de 40 años, quienes sufren una miopía alta, o a quienes su óptico de confianza ha detectado previamente que su ángulo iridocorneal es estrecho o una presión intraocular sospechosa. Otros consejos importantes a tener en cuenta son los de mantener controladas la diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares como la hipertensión.

Plenamente consciente de que muchos afectados no lo saben, el protocolo de revisión y seguimiento visual de los pacientes en las ópticas que propone ZEISS incluye una batería de pruebas rápidas, no invasivas e indoloras, destinadas a desenmascarar a este “asesino silencioso” que es el Glaucoma.

Con VISUPLAN 500, de ZEISS el óptico mide la tensión intraocular, sin contacto ni anestesia lo hace que el examen sea extremadamente sencillo, a diferencia de la tonometría de Goldmann. La medición se realiza con un suave soplo de aire que puede ser administrado por el equipo de consulta. Su manejo es intuitivo, y se integra de manera óptima en las revisiones generales.

VISUSCOUT 100 es un retinógrafo no midriático, es decir, su uso no requiere de dilatación de la pupila. Captura las imágenes de la retina en color y sin rojos, de manera instantánea, con un campo de visión de 40º. El equipo cumple todos los requisitos para retinógrafos no midriátricos de la norma ISO 10940. Su manejo es sencillo para el profesional de la visión y cómodo para el paciente.

Cientos de pacientes en España han salvado su vista gracias a la detección precoz del Glaucoma con equipos ZEISS.